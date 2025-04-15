Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν έντονα τη θητεία της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ως Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Παλαιστινιακά Εδάφη, κατηγορώντας τη για μεροληψία και επιρρίπτοντας στον ΟΗΕ την ευθύνη ότι ανέχεται τον αντισημιτισμό, την προκατάληψη κατά του Ισραήλ και τη νομιμοποίηση της τρομοκρατίας.

Η δήλωση της αμερικανικής Αποστολής υπενθυμίζει, επίσης, ότι τέτοια ζητήματα αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τον λόγο για τον οποίο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ανακοίνωση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να καταδικάζουν με δριμύτητα τη θητεία της Φραντσέσκα Αλμπανέζε ως «Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά Εδάφη που τελούν υπό κατοχή από το 1967».

Η στήριξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRC) προς την κ. Αλμπανέζε αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του λόγου για τον οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε τη διακοπή κάθε συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι ενέργειες της κ. Αλμπανέζε καταδεικνύουν επίσης ότι τα Ηνωμένα Έθνη ανέχονται το αντισημιτικό μίσος, την προκατάληψη κατά του Ισραήλ και τη νομιμοποίηση της τρομοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.