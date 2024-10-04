Οι Αμερικανοί λιμενεργάτες θα επιστρέψουν σήμερα Παρασκευή στη δουλειά τους, έπειτα από τρεις ημέρες απεργίας, ανακοινώθηκε χθες από το συνδικάτο που τους εκπροσωπεί και την εργοδοσία, με κοινό δελτίο Τύπου, καθώς κλείστηκε «καταρχήν συμφωνία» για τους μισθούς και παρατάθηκε η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ως τη 15η Ιανουαρίου.

Το συνδικάτο των λιμενεργατών (ILA) και ο σύνδεσμος εργοδοτών του κλάδου (USMX) «έκλεισαν καταρχήν συμφωνία για τους μισθούς και συμφώνησαν να παραταθεί η ισχύς της σύμβασης-πλαισίου ως τη 15η Ιανουαρίου 2025 ώστε να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συζητήσουν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που εκκρεμούν», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, που διευκρινίζει πως «από τώρα όλες οι απεργιακές κινητοποιήσεις σταματούν και η εργασία που καλύπτεται από τη σύμβαση-πλαίσιο ξαναρχίζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

