Τεράστιες ουρές σχηματίζουν τα κοντέινερς έξω από μεγάλα λιμάνια των ΗΠΑ, καθώς συνεχίζεται για τρίτη μέρα η απεργία των λιμενεργατών, η μεγαλύτερη εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Η απεργία απειλεί με σοβαρές ελλείψεις την αγορά, καθώς αρχίζουν να εξαντλούνται τα πάντα, από μπανάνες μέχρι ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αναφέρει το Reuters.

Αν και δεν έχει προγραμματιστεί νέο ραντεβού μεταξύ του συνδικάτου, International Longshoremen's Association (ILA), και των εργοδοτών, οι ιδιοκτήτες των λιμανιών πιέζονται από τον Λευκό Οίκο να βάλουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυξημένη μισθολογική πρόταση και δηλώνουν ανοιχτοί σε νέες συνομιλίες.

Την Τετάρτη, τουλάχιστον 45 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων δεν κατάφεραν να ξεφορτώσουν και έμεναν αγκυροβολημένα έξω από τα λιμάνια της Ανατολικής Ακτής και του Κόλπου του Μεξικού.

Την Κυριακή, ημέρα έναρξης της απεργίας, τα πλοία που περίμεναν να ξεφορτώσουν ήταν μόλις τρία, σύμφωνα με το Everstream Analytics.

«Πολλοί αποφάσισαν να περιμένουν, ελπίζοντας να λήξει η απεργία, αντί να αλλάξουν πορεία» είπε η Jena Santoro του Everstream.

Η ίδια προέβλεψε ότι ο αριθμός των αγκυροβολημένων πλοίων θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Η εναλλακτική θα ήταν να πλεύσουν προς τα λιμάνια της Δυτικής Ακτής, στην άλλη πλευρά της χώρας, μέσω της Διώρυγας του Παναμά, ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων που θα αύξανε το κόστος και θα καθυστερούσε κατά εβδομάδες τις παραδόσεις.

Η απεργία του συνδικάτου ILA ξεκίνησε από 45.000 λιμενεργάτες του Μέιν στο Τέξας μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για νέα εξαετή σύμβαση εργασίας με την US Maritime Alliance.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη απεργία από το 1977.

Το ILA επιδιώκει μια μεγάλη αύξηση μισθών μαζί με δεσμεύσεις για διακοπή των έργων αυτοματισμού στα λιμάνια, υπό τον φόβου ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Η Maritime Alliance είχε προτείνει αύξηση μισθών 50%, αλλά το ILA απέρριψε την πρόταση λέγοντας ότι δεν αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες του.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν τάχθηκε στο πλευρό του συνδικάτου, ασκώντας πιέσεις στους εργοδότες των λιμανιών να αυξήσουν την προσφορά τους για να εξασφαλίσουν μια συμφωνία, αναφέροντας παράλληλα τα μεγάλα κέρδη της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην περίοδο της πανδημίας.

Οικονομικοί αναλυτές λένε ότι το κλείσιμο των λιμανιών δεν θα αυξήσει αρχικά τις τιμές καθώς οι εταιρείες επιτάχυναν τις αποστολές τους τελευταίους μήνες για βασικά αγαθά.

Ωστόσο, η παράταση της απεργίας θα περάσει τελικά στους καταναλωτές, με τις πρώτες αυξήσεις να φαίνονται στις τιμές των τροφίμων, σύμφωνα με οικονομολόγους της Morgan Stanley.

Η απεργία επηρεάζει 36 λιμάνια -συμπεριλαμβανομένων αυτών της Νέας Υόρκης, της Βαλτιμόρης και του Χιούστον.

Η Εθνική Ομοσπονδία Λιανικού Εμπορίου, μαζί με άλλες 272 εμπορικές ενώσεις, κάλεσε την κυβέρνηση Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει την ομοσπονδιακή εξουσία της για να σταματήσει την απεργία, λέγοντας ότι η απεργία θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές συνέπειες» για την οικονομία.

