Η Ουγγαρία καλεί την πρέσβειρα της Γερμανίας εξαιτίας «απαράδεκτης» ομιλίας της

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο κάλεσε την πρεσβεύτρια της Γερμανίας για να της επιδοθεί διαμαρτυρία, εξαιτίας της κριτικής της στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, γνωστοποίησε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας μέσω Facebook.

Κατηγόρησε την πρεσβεύτρια της Γερμανίας Γιούλια Γκρος πως με σχόλιά της σε δημόσια ομιλία της «αναμίχθηκε στις εσωτερικές υποθέσεις» της Ουγγαρίας και ότι «παραβίασε την εθνική κυριαρχία της χώρας μας».

«Η ομιλία (...) ήταν απαράδεκτη στο σύνολό της», τόνισε και πρόσθεσε πως ότι η Ουγγαρία απαιτεί «σεβασμό» από όλους τους πρεσβευτές στο έδαφός της.

Σύμφωνα με ουγγρικά ΜΜΕ, η επίμαχη ομιλία της κυρίας Γκρος στη Βουδαπέστη έγινε προχθές Τετάρτη, σε εκδήλωση για την ημέρα της ενοποίησης της Γερμανίας, που εορτάστηκε χθες.

Φέρεται να σημείωσε πως ο πρωθυπουργός Όρμπαν χαράσσει πορεία που απομακρύνει τις δυο χώρες.

Η Γερμανία είναι ο κυριότερος εμπορικός και επενδυτικός εταίρος της Ουγγαρίας.

Επικεφαλής γερμανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς στην ουγγρική αγορά διαμαρτύρονται τελευταία πως πιέζονται ολοένα περισσότερο να παραχωρήσουν μερίδια αγοράς σε ολιγάρχες ευθυγραμμισμένους με την κυβέρνηση.

Ο κ. Όρμπαν, λαϊκιστής εθνικιστής δεξιός πολιτικός, προκαλεί αγανάκτηση σε ευρωπαίους εταίρους του για τις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με τη Ρωσία και την προσπάθειά του να προσελκύσει επενδύσεις από την Κίνα, ενώ επικριτές του εντός και εκτός χώρας του προσάπτουν πως καταπνίγει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

