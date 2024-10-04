Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μπορούμε να αποφύγουμε» ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή, δηλώνει ο Μπάιντεν

Μπαιντεν: "Θεωρώ ότι μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αλλά μένουν ακόμη να γίνουν πολλά"

Φωτογραφία αρχείου

«Μπορούμε να αποφύγουμε» το ξέσπασμα «ολοκληρωτικού πολέμου» στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο να γενικευτεί η σύρραξη στην περιοχή.

«Δεν πιστεύω πως θα έχουμε ολοκληρωτικό πόλεμο. Θεωρώ ότι μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αλλά μένουν ακόμη να γίνουν πολλά» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, δήλωσε στον Τύπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπάιντεν Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark