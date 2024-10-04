«Μπορούμε να αποφύγουμε» ολοκληρωτικό πόλεμο στη Μ. Ανατολή, δηλώνει ο Μπάιντεν

«Μπορούμε να αποφύγουμε» το ξέσπασμα «ολοκληρωτικού πολέμου» στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο να γενικευτεί η σύρραξη στην περιοχή.

«Δεν πιστεύω πως θα έχουμε ολοκληρωτικό πόλεμο. Θεωρώ ότι μπορούμε να τον αποφύγουμε. Αλλά μένουν ακόμη να γίνουν πολλά» για να αποφευχθεί ο κίνδυνος, δήλωσε στον Τύπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

