ΗΠΑ: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της σφαγής στη Μινεάπολη

Το πρόσωπο του κακού... Η δράστις που άνοιξε πυρ στην εκκλησία ενός Καθολικού Σχολείου της Μινεσότα στη Μινεάπολη, σκοτώνοντας δύο παιδιά, και αφήνοντας πίσω της πολλούς τραυματίες, ταυτοποιήθηκε ως Ρόμπιν Γουέστμαν, 23 ετών.

Η Γουέστμαν, παλαιότερα γνωστός ως Ρόμπερτ (αυτοπροσδιοριζόταν ως διεμφυλικό άτομο) πυροβόλησε μέσα από βιτρό παράθυρα τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια μέσα στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Ευαγγελισμού την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι. Στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.

Η δράστις, η οποία μεγάλωσε στο Ρίτσφιλντ, έκανε αίτηση και άλλαξε το όνομά της σε Ρόμπιν το 2020, σε ηλικία 17 ετών, ανέφερε το τοπικό δίκτυο KARE 11. Η μητέρα της δολοφόνου ήταν υπάλληλος στο σχολείο πριν από τη συνταξιοδότησή της το 2021 και έχει άλλα πέντε παιδιά.

Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών δολοφονήθηκαν στην επίθεση και τουλάχιστον 17 άλλα θύματα - 14 παιδιά και τρεις ενήλικες - τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι διερευνούν το κίνητρο της Γουέστμαν, αλλά δήλωσαν ότι δεν έχει εκτεταμένο γνωστό ποινικό μητρώο.

Σε έναν πλέον διαγραμμένο λογαριασμό στο YouTube η 23χρονη κοινοποίησε αυτό που φαινόταν να είναι ένα μανιφέστο λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς. Παρουσίαζε όπλα και γεμιστήρες με ανατριχιαστικά μηνύματα.

Η αστυνομία ερευνά το βίντεο, 20 λεπτών, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Post.

Το βίντεο δείχνει ένα σχέδιο μιας εκκλησίας. Στη συνέχεια, έδειχνε κάποιον να μαχαιρώνει επανειλημμένα το σχέδιο καθώς έλεγε ήσυχα: «θα αυτοκτονήσω».

Άλλα κλιπ που δημοσιεύτηκαν στον λογαριασμό του στο YouTube δείχνουν μέρη όπλου, ημιαυτόματο τουφέκι και ένα κυνηγετικό όπλο. Οι γεμιστήρες όπλων είχαν γραμμένα πάνω τους τα ονόματα άλλων δραστών μακελειών. Άλλες φράσεις στους γεμιστήρες αναγράφουν «για τα παιδιά» και «πού είσαι Θεέ μου;»

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένοπλη πάρκαρε το όχημά της κοντά στο σχολείο. Ήταν οπλισμένη με τρία όπλα - ένα τουφέκι, ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι. Πυροβόλησε και με τα τρία όπλα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Το FBI διερευνά την επίθεση στη Μινεσότα ως «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και εγκλημάτων μίσους με στόχο τους Καθολικούς».

Πηγή: skai.gr

