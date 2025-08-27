Ερντογάν: Το Ισραήλ θα πνιγεί στο αίμα αθώων Παλαιστινίων

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του στη Γάζα, δηλώνοντας ότι «όσοι χύνουν αθώο αίμα θα πνιγούν σε αυτό», κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στην Ακαδημία Χωροφυλακής και Ακτοφυλακής στην Άγκυρα.

Μιλώντας σε 5.011 νεοαποφοιτήσαντες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, ο Ερντογάν καταδίκασε τις συνεχιζόμενες σφαγές του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο κόσμος βλέπει «αθώα παιδιά, με τα στομάχια τους συρρικνωμένα από την πείνα, να λιώνουν μπροστά στις κάμερες, ενώ τα λεγόμενα "πολιτισμένα έθνη" παραμένουν σιωπηλά».

«Το σιωνιστικό δίκτυο δολοφόνων συνεχίζει τις σφαγές του τόσο ξεδιάντροπα. Αλλά γνωρίζουμε από την ιστορία μας: οι τύραννοι που βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη της εξουσίας αναπόφευκτα θα πέσουν. Ο Θεός καθυστερεί την τιμωρία τους, αλλά ποτέ δεν την αφήνει ανεκπλήρωτη», δήλωσε ο Ερντογάν. «Ο λογαριασμός για κάθε σφαίρα και βόμβα που στοχεύει τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας τελικά θα πληρωθεί».

Ο πρόεδρος τόνισε τη «χιλιόχρονη κληρονομιά ανθεκτικότητας της Τουρκίας», και ορκίστηκε ότι «η Άγκυρα θα παραμείνει ακλόνητη απέναντι σε όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της».



