Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από μια δημόσια εκδήλωση από την ομάδα ασφαλείας του στην επαρχία του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, αφού διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters. Ο πρόεδρος στεκόταν στο πίσω μέρος ενός κινούμενου οχήματος μαζί με μέλη της ομάδας ασφαλείας και την αδελφή του Καρίνα Μιλέι, η οποία είναι επίσης επικεφαλής του προσωπικού του, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία για τις επερχόμενες τοπικές και ενδιάμεσες εκλογές.

Μερικοί άνθρωποι από το πλήθος άρχισαν να πετάνε αντικείμενα, με τουλάχιστον μία πέτρα να χτυπά το καπό του οχήματος. Άλλα αντικείμενα φαίενται να πετάγονται πάνω από το κεφάλι του προέδρου.

Το όχημα απομακρύνθηκε γρήγορα από το πλήθος, το οποίο φώναζε αντικυβερνητικά συνθήματα όπως «Φύγε, Μιλέι». Άτομα μέσα στο πλήθος επίσης τσακώνονταν μεταξύ τους.

Ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, δήλωσε στο X ότι μέλη της αντιπολίτευσης «επιτέθηκαν» στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου και ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Αρκετά άτομα από τον στενό κύκλο του Μιλέι, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του, εμπλέκονται επί του παρόντος σε σκάνδαλο διαφθοράς λόγω καταγγελιών για δωροδοκία στην υπηρεσία για άτομα με αναπηρία.

Η αυτοκινητοπομπή του Μιλέι κινούταν στους δρόμους της Lomas de Zamora, μιας περιοχής στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, η οποία παραδοσιακά αποτελεί προπύργιο του κινήματος της αντιπολίτευσης.

Así escapó todo el gobierno como RATAS acelerando y dejando a sus pocos militantes tirados cuando los intentaron linchar por afanarle la guita a los discapacitados. Ayer Espert hacía gestos atrás de la policía, hoy ESCAPA en moto pic.twitter.com/XwcrwIUyg1 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 27, 2025

Milei fue a Lomas y LE TIRARON PIEDRAZOS, ya vemos por que no quiso recorrer nuestro país en un año y medio che pic.twitter.com/rbsafgG2XV — TUGO News (@TugoNews) August 27, 2025

Esta piedra fue la que un kirchnerista le tiró al Presidente Milei para intentar matarlo en la caravana de Lomas de Zamora.



Kirchnerismo NUNCA MÁS. pic.twitter.com/4tXntH9HWv — El Trumpista (@ElTrumpista) August 27, 2025

"La caravana del presidente tuvo que HUIR. Espert escapa sin casco. No, se equivocaron acá, era previsible esto"



Intentaron linchar a todo el gobierno por robarse la guita de los discapacitados y ni siquiera TN los defiende pic.twitter.com/IrLlK8d70m — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 27, 2025

Πηγή: skai.gr

