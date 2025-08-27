Λογαριασμός
Αργεντινή: Πέταξαν αντικείμενα στον Μιλέι - Απομακρύνθηκε από την ομάδα ασφαλείας του (Βίντεο και φωτό)

Μερικοί άνθρωποι από το πλήθος άρχισαν να πετάνε αντικείμενα, με τουλάχιστον μία πέτρα να χτυπά το καπό του οχήματος στο οποίο βρισκόταν ο Χαβιέρ Μιλέι

UPDATE: 22:40
Επίθεση στον Μιλέι

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από μια δημόσια εκδήλωση από την ομάδα ασφαλείας του στην επαρχία του Μπουένος Άιρες την Τετάρτη, αφού διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters. Ο πρόεδρος στεκόταν στο πίσω μέρος ενός κινούμενου οχήματος μαζί με μέλη της ομάδας ασφαλείας και την αδελφή του Καρίνα Μιλέι, η οποία είναι επίσης επικεφαλής του προσωπικού του, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία για τις επερχόμενες τοπικές και ενδιάμεσες εκλογές.

Μερικοί άνθρωποι από το πλήθος άρχισαν να πετάνε αντικείμενα, με τουλάχιστον μία πέτρα να χτυπά το καπό του οχήματος. Άλλα αντικείμενα φαίενται να πετάγονται πάνω από το κεφάλι του προέδρου.

Το όχημα απομακρύνθηκε γρήγορα από το πλήθος, το οποίο φώναζε αντικυβερνητικά συνθήματα όπως «Φύγε, Μιλέι». Άτομα μέσα στο πλήθος επίσης τσακώνονταν μεταξύ τους.

Ο εκπρόσωπος του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι, δήλωσε στο X ότι μέλη της αντιπολίτευσης «επιτέθηκαν» στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου και ότι δεν υπήρξαν τραυματίες.

Αρκετά άτομα από τον στενό κύκλο του Μιλέι, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής του, εμπλέκονται επί του παρόντος σε σκάνδαλο διαφθοράς λόγω καταγγελιών για δωροδοκία στην υπηρεσία για άτομα με αναπηρία.

Η αυτοκινητοπομπή του Μιλέι κινούταν στους δρόμους της Lomas de Zamora, μιας περιοχής στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, η οποία παραδοσιακά αποτελεί προπύργιο του κινήματος της αντιπολίτευσης.

