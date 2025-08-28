Η 12χρονη ομογενής Σοφία Φόρτσα ανάμεσα στους 17 τραυματίες της αιματηρής επίθεσης στη Μινεάπολη

Η ομογενής Σοφία Φόρτσα (Forchas) 12 ετών, μαθήτρια της εβδόμης τάξης, είναι ανάμεσα στα 17 άτομα που τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου κατά τους πυροβολισμούς του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά μαθητών του Ρωμαιοκαθολικού σχολείου καθώς βρισκόταν εντός του ναού του Ευαγγελισμού και παρακολουθούσαν τη Λειτουργία.

Η αιματηρή επίθεση, η οποία έγινε το πρωί της Τετάρτης στη Μινεσότα της Μινεάπολης, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο παιδιών 8 και 10 ετών αλλά και του δράστη, και τον τραυματισμό 17 ατόμων, 14 παιδιών και τριών ενηλίκων.

Ο 23χρονος δράστης (παλαιότερα γνωστός ως Ρόμπερτ, καθώς αυτοπροσδιοριζόταν ως διεμφυλικό άτομο) πυροβόλησε μέσα από βιτρό παράθυρα τα παιδιά που κάθονταν στα στασίδια μέσα στην εκκλησία του Καθολικού Σχολείου Ευαγγελισμού και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

