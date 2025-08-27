Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε εκκλησία - Αναφορές για τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον «20 τραυματίες» - «Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας», αναφέρει ο κυβερνήτης της Μινεσότα

UPDATE: 17:49
Minneapolis, Minnesota, Police, USA

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια εκκλησία στη νότια πλευρά της Μινεάπολης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολης.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον «20 τραυματίες», σύμφωνα με το newsweek.

«Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο δράστης έχει περιοριστεί», αναφέρει με ανάρτησή της η πόλη της Μινεάπολης στο X.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης ένα δημοτικό σχολείο.

«Οι οικογένειες των παιδιών στο σχολείο μπορούν να πάνε στη ζώνη επανένωσης στο σχολείο του Ευαγγελισμού», ανέφερε η πόλη σε μια δεύτερη ανάρτηση στο X.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και ότι η αστυνομία της περιοχής έχει σπεύσει  στο σημείο.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε από την πλευρά του ότι «παρακολουθεί τις αναφορές για φρικτή βία στη Νότια Μινεάπολη»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυροβολισμοί ΗΠΑ τραυματίες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark