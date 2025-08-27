Συναγερμός στη Μινεσότα: Πυροβολισμοί σε εκκλησία - Αναφορές για τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε μια εκκλησία στη νότια πλευρά της Μινεάπολης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Αστυνομικό Τμήμα της Μινεάπολης.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον «20 τραυματίες», σύμφωνα με το newsweek.

«Δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Ο δράστης έχει περιοριστεί», αναφέρει με ανάρτησή της η πόλη της Μινεάπολης στο X.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης ένα δημοτικό σχολείο.

«Οι οικογένειες των παιδιών στο σχολείο μπορούν να πάνε στη ζώνη επανένωσης στο σχολείο του Ευαγγελισμού», ανέφερε η πόλη σε μια δεύτερη ανάρτηση στο X.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλζ, επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς και ότι η αστυνομία της περιοχής έχει σπεύσει στο σημείο.

«Προσεύχομαι για τα παιδιά και τους δασκάλους μας, των οποίων η πρώτη εβδομάδα στο σχολείο αμαυρώθηκε από αυτή τη φρικτή πράξη βίας», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

I’ve been briefed on a shooting at Annunciation Catholic School and will continue to provide updates as we get more information. The BCA and State Patrol are on scene.



I’m praying for our kids and teachers whose first week of school was marred by this horrific act of violence. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) August 27, 2025

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε από την πλευρά του ότι «παρακολουθεί τις αναφορές για φρικτή βία στη Νότια Μινεάπολη».

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Active shooter situation at least 20 victims at the Annunciation Church in Minneapolis, Minnesota, major police and emergency response on scene story is developing. pic.twitter.com/LVx4nYCPZc — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.