ΗΠΑ: Σύλληψη υπόπτου με πιστόλι φωτοβολίδων στο Καπιτώλιο

Η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε έναν ύποπτο στη διάρκεια ελέγχου των επισκεπτών. Επισημαίνοντας πως αναφέρθηκε οσμή καυσίμου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του υπόπτου ένα πιστόλι φωτοβολίδων.

Το Κέντρο Επισκεπτών του Καπιτωλίου (CVC) έκλεισε για σήμερα, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα.

Τα μέτρα ασφαλείας στην Ουάσινγκτον είναι δρακόντεια λόγω των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.