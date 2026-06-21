Το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου όσο δεν τηρείται η εκεχειρία στον Λίβανο, μετέδωσε την Κυριακή το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή και μέχρι να εκδοθούν εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Η αναφορά του Tasnim έρχεται εν μέσω των διπλωματικών διεργασιών για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ να παραμένει ένα από τα κεντρικά ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Πηγή: skai.gr

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