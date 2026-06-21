Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ιράν βάζει όρους για το Ορμούζ: Εκεχειρία στον Λίβανο και εξαιρέσεις για το πετρέλαιο για να ανοίξει

Το Στενό δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου όσο δεν τηρείται η εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου όσο δεν τηρείται η εκεχειρία στον Λίβανο, μετέδωσε την Κυριακή το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή και μέχρι να εκδοθούν εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Η αναφορά του Tasnim έρχεται εν μέσω των διπλωματικών διεργασιών για τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με το καθεστώς του Στενού του Ορμούζ να παραμένει ένα από τα κεντρικά ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στο Ιράν Στενά του Ορμούζ Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark

Απόρρητο