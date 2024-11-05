Εκλογές ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις προτρέπει τους Αμερικανούς να "πάνε να ψηφίσουν"

Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος Κάμαλα Χάρις προέτρεψε σήμερα τους Αμερικανούς να «πάνε να ψηφίσουν», ανήμερα των κρίσιμων προεδρικών εκλογών που διεξάγονται στη χώρα, κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Τζόρτζια, μιας πολιτείας-κλειδί.

«Προτρέπω όλον τον κόσμο να πάει να ψηφίσει», δήλωσε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως αυτές οι κάλπες αποτελούν ένα «σημείο καμπής» και επισημαίνοντας τα δύο «πολύ διαφορετικά οράματα για το μέλλον του έθνους» που προτείνονται από εκείνη και τον αντίπαλό της Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

