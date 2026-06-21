«Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…»

Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση και τίτλο «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» (και με το ομότιλο τραγούδι ως ηχητικό), η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόσληψη του 66χρονου προπονητή.

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram, με τη φωτογραφία του με τον «Ζοτς» και το σχόλιο «Η ιστορια συνεχιζεται, The King Is Back (μτφ: ο βασιλιάς επέστρεψε)».

Ο «Ζοτς», πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της EuroLeague με 9 τίτλους, συνέδεσε το όνομά του με την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Στα 13 χρόνια που κάθισε στον πάγκο της ομάδας, από το 1999 μέχρι το 2012, κατέκτησε σε 23 τίτλους: 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελλα και 5 ευρωπαϊκά. Παράλληλα έχει ρεκόρ 358 νικών σε 418 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα (85,6%).

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

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