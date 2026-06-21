Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός! Το μεσημέρι της Κυριακής (21/06) ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για τα επόμενα τρία χρόνια, με τον θρύλο της ομάδας να επιστρέφει στον πάγκο του «τριφυλλιού» μετά από 14 χρόνια!

Λίγες μόνο στιγμές μετά την γνωστοποίηση της συμφωνίας, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα για την ιστορική επιστροφή του Ζοτς, καλωσορίζοντάς τον στην «πράσινη» οικογένεια!

Μάλιστα, συνόδευσε το μήνυμά της με ένα εντυπωσιακό εικαστικό του 66χρονου προπονητή με τις κούπες που είχε κατακτήσει από το πρώτο πέρασμά του στο «τριφύλλι», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο βασιλιάς είναι πίσω»!

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας

Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο».

"Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?, Can you imagine?"



Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας



Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.



Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/jiHcV17PPZ — Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 21, 2026

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