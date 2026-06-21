Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι οι στρατιώτες που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο δεν έχουν «κάποιο περιορισμό» όσον αφορά τη δράση τους ενάντια σε απειλές.

Ειδικότερα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τους στρατιώτες των IDF στο Λίβανο όσον αφορά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων για την εξουδετέρωση απειλών», ενώ οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ πρόκειται να ξεκινήσουν στην Ελβετία, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι η σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας.

Ο Κατς αναφέρει ότι «όλα τα επιτεύγματα των IDF στην εκστρατεία στον Λίβανο διατηρούνται», καθώς τα στρατεύματα παραμένουν αναπτυγμένα σε ζώνη ασφαλείας και διεξάγουν εκεί επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

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