Οι ψεύτικες απειλές για βόμβες σε εκλογικά κέντρα σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ φαίνεται να φαίνεται να προέρχονται από ρωσικούς τομείς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ανακοίνωσε το FBI.

«Καμία από τις απειλές δεν έχει κριθεί αξιόπιστη μέχρι στιγμής», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το FBI. Δεν προσδιόρισε τις πολιτείες που έγιναν τα τηλεφωνήματα.

Το FBI προειδοποίησε σήμερα τους Αμερικανούς σχετικά με δύο νέα ψευδή βίντεο που επικαλούνται δήθεν τρομοκρατικές απειλές και εκλογική νοθεία, στην τελευταία μιας σειράς προσπαθειών παραπληροφόρησης που αξιωματούχοι περιμένουν ότι θα ενταθεί καθώς οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σήμερα.

FBI Statement on Inauthentic Use of Bureau Name, Insignia in Promoting False Election-Related Narratives: https://t.co/jaudpZn3vd — FBI (@FBI) November 5, 2024

Ένα κατασκευασμένο βίντεο που υποτίθεται ότι προερχόταν από την ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου έκανε λόγο για υψηλού βαθμού τρομοκρατική απειλή και καλούσε τους Αμερικανούς να "ψηφίσουν εξ αποστάσεως", ενώ ένα άλλο βίντεο περιελάμβανε ένα ψευδές δελτίο Τύπου που υποτίθεται πως εξέδωσε η υπηρεσία και μιλούσε για στημένη ψηφοφορία μεταξύ κρατουμένων σε πέντε φυλακές.

The @FBI is issuing a new warning about fake videos circulating online, many of them coming from foreign actors, meant to sow doubt about the election. @DanaGriffinNBC has more for #SundayTODAY. pic.twitter.com/GN1IrmXR1r — TODAY (@TODAYshow) November 3, 2024

Αμφότερα "δεν είναι αυθεντικά", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών. "Προσπάθειες εξαπάτησης του κοινού με ψευδές περιεχόμενο σχετικά με εκτιμήσεις απειλών και δραστηριότητες του FBI αποσκοπούν να υπονομεύσουν τη δημοκρατική διαδικασία μας και να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη στο εκλογικό σύστημα".

Ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν τους Αμερικανούς σχετικά με προσπάθειες υπονόμευσης των εκλογών με ψευδείς πληροφορίες και έχουν καλέσει τους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ να επιδιώκουν αξιόπιστη πληροφόρηση από αξιόπιστες πηγές.

Μέχρι τις 11.00 π.μ. ώρα ΗΠΑ ανατολικής ζώνης (16:00 ώρα Ελλάδας) δεν υπήρχαν πολλά στοιχεία για πραγματική και εκτεταμένη διαταραχή.

Η Κάιτ Κόνλι, υψηλόβαθμη αξιωματούχος της Υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Υποδομών Ασφαλείας, δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων πως η CISA δεν παρατηρούσε προς το παρόν οποιοδήποτε συμβάν σε εθνικό επίπεδο που να επηρεάζει την ασφάλεια των εκλογικών υποδομών των ΗΠΑ, αν και προειδοποίησε πως ξένοι παράγοντες μπορεί να προσπαθήσουν να το κάνουν.

"Όπως έχουμε πει κατ΄επανάληψη, μπορεί να δούμε περισσότερη τέτοια δραστηριότητα σήμερα και τις ερχόμενες εβδομάδες, με ιδιαίτερη εστίαση σε αφηγήματα επιρροής που θα επηρεάζουν αμφίρροπες πολιτείες", είπε η Κόνλι.

Χθες, Δευτέρα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν πως περιμένουν ότι εξωτερικές επιχειρήσεις επιρροής "θα ενταθούν την ημέρα των εκλογών και τις επόμενες εβδομάδες", ιδιαίτερα στις επτά αμφίρροπες πολιτείες: την Αριζόνα, την Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, τη Νεβάδα, τη Βόρεια Καρολίνα, την Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Ωστόσο η διευθύντρια της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας των ΗΠΑ Τζεν Ίστερλι δήλωσε πως η υπηρεσία της δεν έχει δει στοιχεία οποιασδήποτε δραστηριότητες που θα μπορούσε να επηρεάσει απευθείας το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών.

Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγόρησαν την περασμένη εβδομάδα τη Ρωσία για ένα ψευδές βίντεο που υποτίθεται ότι έδειχνε έναν Αϊτινό μετανάστη να λέει ότι ψήφισε πολλές φορές στην Τζόρτζια. Το Σαββατοκύριακο, το FBI προειδοποίησε για την ύπαρξη αρκετών άλλων ψευδών βίντεο.

Η Ρωσία αρνείται συστηματικά ότι παρεμβαίνει στην πολιτική των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

