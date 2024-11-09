Το μεταβατικό επιτελείο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ετοιμάσει εκτελεστικά διατάγματα και διακηρύξεις για την απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθώς και για τη διαχείριση ορισμένων εθνικών μνημείων, ώστε να επιτρέψει περαιτέρω γεωτρήσεις και εξορύξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Times.

Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να τερματίσει την αναστολή αδειοδοτήσεων σε νέους τερματικούς σταθμούς για εξαγωγές φυσικού αερίου και να ανακαλέσει το μέτρο που επιτρέπει στην Καλιφόρνια και σε άλλες πολιτείες να υιοθετούν αυστηρότερες προδιαγραφές για τη ρύπανση, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ορισμένα μέλη του επιτελείου εξετάζουν επίσης τη μεταφορά της έδρας της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) εκτός Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται καλά πληροφορημένες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.