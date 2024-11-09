Ουκρανία: Ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Οδησσό

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αργά το βράδυ της Παρασκευής συγκρότημα κατοικιών στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, σύμφωνα με την ουκρανική τηλεόραση και τον περιφερειάρχη Ολέχ Κίπερ.

Βίντεο που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν κτίρια και αυτοκίνητα που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής.

Επί τόπου έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

