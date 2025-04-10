Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν σημειώσει πρόοδο προς την εξομάλυνση της λειτουργίας των διπλωματικών τους αποστολών, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι εξακολουθούν να ανησυχούν ως προς τη ρωσική πολιτική που απαγορεύει την πρόσληψη τοπικού προσωπικού.

Η συνάντηση των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε μετά τις αρχικές συνομιλίες του Φεβρουαρίου, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Επικεφαλής των συνομιλιών ήταν η αναπληρώτρια βοηθός υπουργός Εξωτερικών για τη Ρωσία και την Κεντρική Ευρώπη Σονάτα Κούλτερ και ο νέος πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Αλεξάντερ Νταρτσίεφ.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία παρέμεινε περίπου έξι ώρες στο κτίριο του ρωσικού προξενείου στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης για τις συνομιλίες, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η Ουκρανία δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι σημερινές συνομιλίες συνέχισαν «την εποικοδομητική προσέγγιση» που καθιερώθηκε στη συνάντηση της 27ης Φεβρουαρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας που απαγορεύει την πρόσληψη τοπικού προσωπικού», αναφέρεται στην ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι αυτό ήταν το βασικό εμπόδιο για τη διατήρηση σταθερών και βιώσιμων επιπέδων προσωπικού στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες κατέστησαν δυνατή την επίτευξη προόδου στην εξομάλυνση των διπλωματικών αποστολών των δύο χωρών, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Ο τελευταίος γύρος των διμερών διαβουλεύσεων εμπειρογνωμόνων για την εξομάλυνση της λειτουργίας των διπλωματικών αποστολών της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκε σε θετική ατμόσφαιρα και μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στην επίλυση αυτού του καθήκοντος που έθεσαν οι πρόεδροι των δύο χωρών», ανέφερε ο Νταρτσίεφ, σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με το TASS ο Νταρτσίεφ είπε ότι και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της επανέναρξης των απευθείας πτήσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για την επέκταση των επιχειρηματικών δεσμών και επαφών.

Η εστίαση στην αποκατάσταση της λειτουργίας των διπλωματικών αποστολών γίνεται μετά από μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων είχαν περιπλεχτεί από διαφορές ετών, αμοιβαίους ισχυρισμούς για εκφοβισμό και δεσμεύσεις περιουσιών διπλωματικών αποστολών.

Τόσο η Μόσχα όσο και η Ουάσινγκτον διαμαρτύρονται τα τελευταία χρόνια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν σε σχέση με την απόκτηση διαπιστευτηρίων για τους διπλωμάτες τους, καθιστώντας τη λειτουργία των πρεσβειών τους εξαιρετικά δύσκολη.

Η Ρωσία έχει πει ότι ακόμη και η πληρωμή των διπλωματών της έχει καταστεί δύσκολη λόγω των δυτικών περιορισμών, ενώ οι Αμερικανοί διπλωμάτες λένε ότι οι μετακινήσεις τους περιορίζονται στη Ρωσία. Και οι δύο πλευρές έχουν παραπονεθεί για εκφοβισμό.

«Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας αντάλλαξαν σημειώσεις για να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα των διπλωματικών τραπεζικών εργασιών για τις διμερείς αποστολές της Ρωσίας και των ΗΠΑ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αναφέρεται επίσης ότι οι αντιπροσωπείες συζήτησαν τη διεξαγωγή μιας συνάντησης που θα επιληφθεί της εποπτείας των θεμάτων αυτών στο εγγύς μέλλον.

Μεταξύ των θεμάτων είναι και η περιουσία των διπλωματικών αποστολών.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπό περιορισμούς έξι ρωσικά ακίνητα, μεταξύ των οποίων το κτήμα Killenworth στο Λόνγκ Άϊλαντ (Long Island), το Pioneer Point «dacha» στο Μέρυλαντ, τα ρωσικά προξενεία στο Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ και τις εμπορικές αποστολές στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

