Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν παρουσίασε πρόσφατα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τις επιλογές για πιθανές αμερικανικές επιδρομές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εάν η Τεχεράνη αποφασίσει να κινηθεί προς την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios.

Ο Μπάιντεν και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συζήτησαν διάφορες επιλογές και σενάρια κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά ο πρόεδρος δεν έλαβε καμία τελική απόφαση, σύμφωνα με τις πηγές.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα είπε ότι η συνάντηση του Λευκού Οίκου δεν έγινε στον απόηχο νέων πληροφοριών, αλλά ούτε επρόκειτο να καταλήξει σε μια απόφαση από τον Μπάιντεν. Αντίθετα, ήταν μέρος μιας συζήτησης για τον "συνετό σχεδιασμό σεναρίων" που αφορούν στο πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν οι ΗΠΑ εάν το Ιράν προχωρούσε στον εμπλουτισμό ουρανίου σε καθαρότητα 90% πριν από τις 20 Ιανουαρίου, είπε ο αξιωματούχος.

Μια άλλη πηγή επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργές συζητήσεις εντός του Λευκού Οίκου για πιθανή στρατιωτική δράση κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Μερικοί από τους κορυφαίους βοηθούς του Μπάιντεν υποστήριξαν εσωτερικά ότι τα δύο δεδομένα που υφίστανται αυτή τη στιγμή: την επιτάχυνση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την αποδυνάμωση της Τεχεράνης και των πληρεξουσίων της, αποτελούν ευκαιρία για τον Μπάιντεν να χτυπήσει.

Ένα χτύπημα των ΗΠΑ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα ήταν ένα τεράστιο στοίχημα για έναν πρόεδρο που δεσμεύτηκε ότι δεν θα επέτρεπε στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο, αλλά θα παράλληλα θα παρέδιδε μια νέα σύγκρουση στον διάδοχό του. Ο Μπάιντεν δεν άναψε πράσινο φως για επίθεση κατά τη διάρκεια της συνάντησης και δεν το έχει κάνει έκτοτε, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους βοηθούς του Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του Σάλιβαν, πιστεύουν ότι η υποβάθμιση της αεράμυνας και των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν, μαζί με τη σημαντική αποδυνάμωση των περιφερειακών πληρεξουσίων του, αυξάνει τις πιθανότητες για ένα επιτυχημένο χτύπημα και μειώνει τον κίνδυνο ιρανικών αντιποίνων και περιφερειακής κλιμάκωσης.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ο Σάλιβαν δεν έκανε καμία σύσταση στον Μπάιντεν για το θέμα, αλλά συζήτησε μόνο τον σχεδιασμό σεναρίων. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Μπάιντεν εξέτασε εάν επείγει αυτή τη στιγμή μια επίθεση και εάν το Ιράν είχε λάβει μέτρα που δικαιολογούν ένα δραματικό στρατιωτικό χτύπημα λίγες εβδομάδες πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου προέδρου.

Το Ιράν απειλεί με αλλαγή του πυρηνικού δόγματος

Το Ιράν αρνείται εδώ και καιρό ότι επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικό όπλο και υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Όμως τους τελευταίους μήνες, αρκετοί πρώην και νυν Ιρανοί αξιωματούχοι μίλησαν δημόσια για την πιθανότητα αλλαγής του πυρηνικού δόγματος του Ιράν.

«Μπορείτε να δείτε τις δημόσιες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίες άλλαξαν τους τελευταίους μήνες για να θέσετε το ερώτημα: Πρέπει να αλλάξουμε το δόγμα μας κάποια στιγμή; Το γεγονός ότι αυτό έχει ειπωθεί δημοσίως είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί εξαιρετικά προσεκτικά», είπε ο Σάλιβαν σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη πριν από δύο εβδομάδες.

Στην ίδια εκδήλωση, ο Σάλιβαν υποστήριξε ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του τον περασμένο χρόνο θα μπορούσαν να ωθήσουν την Τεχεράνη στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου. «Δημιουργεί επιλογές για αυτόν τον αντίπαλο που μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνες, και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παραμείνουμε εξαιρετικά προσεκτικοί καθώς προχωράμε», είπε.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει προχωρήσει δραματικά κατά τη διάρκεια της θητείας του Μπάιντεν, φέρνοντας το Ιράν στην κατάσταση ενός εν δυνάμει πυρηνικού κράτους.

Το Ιράν αύξησε τον εμπλουτισμό ουρανίου του στο 60%, αρκετά κοντά στο επίπεδο του 90% που απαιτείται για την παραγωγή ενός πυρηνικού όπλου που οι προηγμένες φυγόκεντρες του Ιράν θα μπορούσαν να το επιτύχουν μέσα σε λίγες μέρες.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν έχει αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60% για να κατασκευάσει τέσσερις πυρηνικές βόμβες.

Ακόμα κι αν το Ιράν αποφάσιζε να κατασκευάσει μια βόμβα, θα έπρεπε να αναπτύξει έναν πυρηνικό εκρηκτικό μηχανισμό ή κεφαλή. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο.

Μια ισραηλινή επίθεση στο στρατιωτικό συγκρότημα Parchin του Ιράν στα τέλη Οκτωβρίου κατέστρεψε επίσης εξελιγμένο εξοπλισμό που θα χρειαζόταν για το σχεδιασμό και τη δοκιμή ενός πυρηνικού εκρηκτικού μηχανισμού.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κρίσιμο εμπόδιο εάν το Ιράν αποφασίσει να κατασκευάσει μια βόμβα.

Ωστόσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι τον περασμένο χρόνο, Ιρανοί επιστήμονες διεξήγαγαν μία ύποπτη έρευνα σχετικά με την κατασκευή πυρηνικών όπλων που φαίνεται να στοχεύει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ανάπτυξη πυρηνικής κατασκευής σε περίπτωση που οι ηγέτες του Ιράν εκλέξουν να το κάνει.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έστειλε ιδιωτική προειδοποίηση στο Ιράν την περασμένη άνοιξη εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, είπαν στο Axios αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εντόπισαν ύποπτες πυρηνικές δραστηριότητες από Ιρανούς επιστήμονες τους τελευταίους μήνες για τις οποίες ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος μιας μυστικής προσπάθειας της Τεχεράνης να χρησιμοποιήσει την περίοδο γύρω από την προεδρική μετάβαση των ΗΠΑ για να σημειώσει πρόοδο προς την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο Σάλιβαν είπε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ενημερώσει την ομάδα του εκλεγμένου προέδρου Τραμπ για την εικόνα των πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Μπορεί να επιλέξουν διαφορετική πορεία, διαφορετική στρατηγική, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι ξεκινάμε από μια κοινή βάση αυτού που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την απειλή που συνιστά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.