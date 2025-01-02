Λας Βέγκας: Ο οδηγός του Tesla αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν την έκρηξη

Ο οδηγός του Tesla Cybertruck που τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από το ξενοδοχείο του επερχόμενου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λας Βέγκας αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν από την έκρηξη και πιθανότατα σχεδίαζε να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά τα εκρηκτικά δεν είχαν την αντίστοιχη ισχύ και το χαλύβδινο αμάξωμα του οχήματος απορρόφησε μεγάλο μέρος της έκρηξης, δήλωσαν αξιωματούχοι την Πέμπτη.

Ο σερίφης της κομητείας Κλαρκ, Κέβιν Μακ Μάχιλ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι βρέθηκε ένα πιστόλι στα πόδια του άνδρα στη θέση του οδηγού, ο οποίος πιστεύουν ότι είναι ο Μάθιου Λίβελσμπεργκερ, 37 ετών, από το Κολοράντο. Ο πυροβολισμός φαίνεται να προκλήθηκε από τον ίδιο, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Οι ζημιές από την έκρηξη περιορίστηκαν κυρίως στο εσωτερικό του οχήματος καθώς η έκρηξη δεν χτύπησε τις πόρτες του ξενοδοχείου Τραμπ λίγα μέτρα μακριά, είπε ο σερίφης.

«Το επίπεδο της πολυπλοκότητας δεν είναι αυτό που θα περιμέναμε από ένα άτομο με αυτό το είδος στρατιωτικής εμπειρίας», είπε ο Κένι Κούπερ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος για το Γραφείο Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

Μεταξύ άλλων απανθρακωμένων αντικειμένων που βρέθηκαν μέσα στο φορτηγό ήταν ένα δεύτερο πυροβόλο όπλο, μια σειρά από πυροτεχνήματα, ένα διαβατήριο, μια στρατιωτική ταυτότητα, πιστωτικές κάρτες, ένα iPhone και ένα smartwatch, είπε ο Μακ Μάχιλ. Οι αρχές δήλωσαν ότι και τα δύο όπλα αγοράστηκαν νόμιμα.

Οι ερευνητές δεν έχουν ταυτοποιήσει οριστικά τη σορό του Λίβελσμπέργκερ, αλλά οι ταυτότητες και τα τατουάζ στο σώμα του «αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη ότι είναι αυτός», είπε ο σερίφης.

Ο Λίβελσμπεργκερ υπηρέτησε στους πρασινοσκούφηδες, μία άριστα εκπαιδευμένη ειδική δύναμη που έχει αντικείμενο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο εξωτερικό και εκπαιδεύουν εταίρους, ανέφερε ο στρατός σε δήλωση. Είχε υπηρετήσει στον στρατό από το 2006, ανεβαίνοντας τις τάξεις του με μια μακρά εμπειρία στο εξωτερικό, υπηρετώντας δύο φορές στο Αφγανιστάν, στην Ουκρανία, το Τατζικιστάν, τη Γεωργία και το Κονγκό, ανέφερε ο Στρατός.



