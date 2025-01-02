Νετανιάχου: Να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από την ισραηλινή αντιπροσωπεία να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και μεταφέρθηκαν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου «εξουσιοδότησε την αντιπροσωπεία της Μοσάντ, της Σιν Μπετ και του στρατού να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα», αναφέρει το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού στην ενημέρωση για τις διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

Το δελτίο Τύπου εκδόθηκε στον απόηχο των πρόσφατων κατηγοριών που αντήλλαξαν Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με τον καταλογισμό ευθυνών για την καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

