Οι παγκόσμιες αποστολές wearable συσκευών αναμένεται να αυξηθούν κατά 6,1% σε ετήσια βάση το 2024, φθάνοντας τα 537,9 εκατ. μονάδες σύμφωνα με νέα δεδομένα από το Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker της IDC που επικαλείται ο ΣΕΠΕ. Η βελτιωμένη παγκόσμια οικονομία σε συνδυασμό με έναν κύκλο ανανέωσης σε ώριμες αγορές και τη συνεχή υιοθέτηση στις αναδυόμενες περιοχές, θα συμβάλει στην προώθηση του όγκου των πωλήσεων, όπως παρατηρούν οι αναλυτές.

Ωστόσο, η ανάπτυξη θα είναι άνιση στις διάφορες προϊοντικές κατηγορίες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, τα wearable προϊόντα ήχου (Hearables), που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% της αγοράς wearables, αναμένεται να γνωρίσουν περαιτέρω εξάπλωση μεταξύ των αναδυόμενων αγορών, ενώ θα πρέπει να αναμένεται ένας νέος κύκλος ανανέωσης στις ώριμες αγορές, καθώς οι καταναλωτές προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις αγορές της εποχής της πανδημίας.

Η IDC προβλέπει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη για τα wearables, αλλά θα είναι άνιση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων

“Το 2ο τρίμηνο, τα ακουστικά συνέχισαν να αντιμετωπίζουν καθοδική πίεση στις μέσες τιμές πώλησης (ASP), ειδικά στο τμήμα των ασύρματων ακουστικών. Αυτή η πτώση οφείλεται στον αυξημένο ανταγωνισμό και τη ζήτηση των καταναλωτών για πιο προσιτές επιλογές. Ωστόσο, με την κυκλοφορία νέων προϊόντων, που αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος, προβλέπουμε ώθηση στην ανάπτυξη των πωλήσεων, καθώς οι καταναλωτές αντικαθιστούν παλαιότερα μοντέλα και αναβαθμίζονται σε νεότερες τεχνολογίες”, αναφέρει η ανάλυση της IDC.

Όσον αφορά το μέλλον, οι αναλυτές αναμένουν ότι το τοπίο τιμών θα σταθεροποιηθεί, καθώς ο κύκλος αντικατάστασης επιβραδύνεται και οι πωλητές προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για να εξισορροπήσουν την οικονομική προσιτότητα με την καινοτομία.

Τα smartwatches

Εν τω μεταξύ, τα έξυπνα ρολόγια αναμένεται να αντιμετωπίσουν την πρώτη πτώση από έτος σε έτος (-3%) το 2024, πριν οδηγηθούν σε ανάπτυξη 4,8% το 2025. “Παρά την πτώση, δεν είναι καιρός να ηχήσει ο κώδωνας κινδύνου, καθώς η μείωση είναι σε μεγάλο βαθμό οδηγείται από την Ινδία, η οποία είναι παγκόσμιος οδηγός για τα έξυπνα ρολόγια χαμηλού κόστους τα τελευταία χρόνια”, σχολιάζει η ίδια ανάλυση.

Εξαιρουμένης της Ινδίας, η παγκόσμια αγορά έξυπνων ρολογιών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 9,9%. Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης για smartwatches αναμένεται να αυξηθεί κατά 5,7% το 2024. “Καθώς η τιμολόγηση των smartwatches συνεχίζει να αυξάνεται, οι πωλητές θα αντιμετωπίσουν τη δύσκολη πρόκληση να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις. Οι ελάχιστες σχεδιαστικές αλλαγές, όπως μεγαλύτερες οθόνες ή αλλαγή υλικών, δεν αρκούν. Για να επιταχύνουν πραγματικά την ανάπτυξη, οι πωλητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ενσωμάτωση πρόσθετων αισθητήρων, παρέχοντας παράλληλα εξατομικευμένες συμβουλές για τη βελτίωση της υγείας ενός ατόμου. Πολλά από τα νέα χαρακτηριστικά θα απαιτούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης”, προσθέτει η IDC.

