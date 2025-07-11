Η Βόρεια Κορέα προμηθεύει πλέον έως και το 40% των πυρομαχικών που χρησιμοποιεί η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, καθώς η συνεργασία Μόσχας– Πιονγιάνγκ βαθαίνει, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Όπως δήλωσε ο Κίριλο Μπουντάνοφ στο Bloomberg, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν στέλνει επίσης βαλλιστικούς πυραύλους και συστήματα πυροβολικού στη Ρωσία. Σε αντάλλαγμα, η Μόσχα προσφέρει χρήματα και τεχνολογία, συμβάλλοντας στην άμβλυνση της διεθνούς απομόνωσης της Πιονγιάνγκ.

«Αυτά είναι καλά όπλα», δήλωσε ο Μπουντάνοφ από το γραφείο του στο Κίεβο, αποδίδοντας το 60% των απωλειών των μονάδων στρατιωτικών πληροφοριών τους τελευταίους τρεις μήνες σε πλήγματα από πυροβολικό βορειοκορεατικής κατασκευής. «Η Βόρεια Κορέα διαθέτει τεράστια αποθέματα και η παραγωγή συνεχίζεται αδιάκοπα».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις στρατιωτικές της σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα μετά την υπογραφή συνθήκης συνεργασίας μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν τον Ιούνιο του περασμένου έτους κατά την πρώτη επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Πιονγιάνγκ εδώ και 24 χρόνια. Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Μόσχα να απωθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις από εδάφη που είχαν καταλάβει στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. Με τον Κιμ να δεσμεύεται να στηρίξει τη Ρωσία «άνευ όρων» στον πόλεμο, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Πιονγιάνγκ έχει αποστείλει εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού στον ρωσικό στρατό.

Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, μια σειρά υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων έχουν ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αναμένεται να ξεκινήσει την Παρασκευή τριήμερη επίσκεψη στην Πιονγιάνγκ, ενώ ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού, επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τον Ιούνιο για τρίτη φορά μέσα σε τρεις μήνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την Τρίτη την επανέναρξη της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων αντιαεροπορικών συστημάτων, η οποία είχε διακοπεί αιφνιδίως την περασμένη εβδομάδα.

Ο Μπουντάνοφ δήλωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί «στο άμεσο μέλλον» και ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να στείλει επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα.

«Η στάση του Τραμπ είναι σταθερή, δεν πρέπει να τον κρίνουμε από την εικόνα που δίνουν τα μέσα», είπε ο Μπουντάνοφ. «Ως επικεφαλής μιας ειδικής υπηρεσίας, γνωρίζω περισσότερα πράγματα».

Ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει συμφωνήσει με την αμερικανική πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, ο Πούτιν ανέφερε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν θα υποχωρήσει» από τους πολεμικούς της στόχους.

Ο Μπουντάνοφ τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί εκεχειρία το συντομότερο δυνατό και πάντως πριν από το τέλος του έτους.

«Είναι ρεαλιστικό – ναι. Είναι δύσκολο – όχι», δήλωσε. «Απαιτούνται τουλάχιστον τρεις πλευρές - Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ. Και θα φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο».

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας αριθμό ρεκόρ drones τις τελευταίες εβδομάδες. Μόνο στις 9 Ιουλίου εκτόξευσε 728 drones, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν ότι ο Ιούνιος ήταν ο πιο φονικός μήνας για αμάχους τα τελευταία τρία χρόνια, με 232 νεκρούς και 1.343 τραυματίες.





