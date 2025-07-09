Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε χθες Τρίτη στην άρση της αναστολής των μαζικών απολύσεων δημοσίων λειτουργών που αποφάσισε δικαστήριο της Καλιφόρνιας πριν από δυο μήνες, ανοίγοντας τον δρόμο για την εφαρμογή των δραστικών μέτρων που εννοεί να προωθήσει η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Σούζαν Ίλστον, δικάστρια στην πολιτείας, είχε αποφασίσει πρωτοδίκως τον Μάιο να ανασταλούν προσωρινά οι απολύσεις μεγάλης κλίμακας εργαζομένων σε υπηρεσίες του ομοσπονδιακού κράτους, με το σκεπτικό ότι αυτής της φύσης μέτρα πιθανόν απαιτούν την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Πλέον, μετά την απόφαση του κορυφαίου οργάνου της αμερικανικής δικαιοσύνης να αρθεί η αναστολή, διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο φρόντισε να τονίζει πως η απόφαση που έλαβε χθες δεν αφορά «τη νομιμότητα των σχεδίων μείωσης του προσωπικού και αναδιοργάνωσης (ομοσπονδιακών) υπηρεσιών που καταρτίστηκαν ή εγκρίθηκαν» και περιέχονταν σε εκτελεστικά διατάγματα που δημοσιοποιούνταν κατά ριπάς τις πρώτες εβδομάδες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Αποφάνθηκε μόνο για το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα το οποίο αφορά την αναδιάρθρωση μεγάλου εύρους και φέρει ημερομηνία 11η Φεβρουαρίου.

Με αυτό το κείμενο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος «διέταξε τις (ομοσπονδιακές) υπηρεσίες να καταρτίσουν σχέδια αναδιοργάνωσης και μείωσης προσωπικού ‘σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία’», εξήγησε η προοδευτική δικάστρια Σόνια Σοτομαγιόρ, που συμφώνησε με την πλειοψηφία του 9μελούς σώματος.

Αυτή η τελευταία θεωρεί ότι η κυβέρνηση «μπορεί να δικαιωθεί προβάλλοντας το επιχείρημα» ότι το εκτελεστικό διάταγμα «είναι σύννομο».

Απεναντίας, «τα ίδια τα σχέδια δεν βρίσκονται ενώπιον τούτου του δικαστηρίου σε αυτό το στάδιο, επομένως δεν είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε εάν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή εντός των ορίων των δικαστικών περιορισμών», διευκρίνισε η κυρία Σοτομαγιόρ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι απολύσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο δικαστικών μαχών.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο αφήνει μέχρι στιγμής την ευθύνη σε πρωτοβάθμια δικαστήρια να αποφανθούν.

Αιτιολογώντας τη διαφωνία της, η προοδευτική δικάστρια Κετάντζι Μπράουν τόνισε με ιδιαίτερα καυστικό τόνο πως «για κάποιον λόγο, τούτο το δικαστήριο κρίνει καλό να επέμβει τώρα και να επιτρέψει στον πρόεδρο να κατεδαφίσει τα πάντα στο πέρασμά του, από την αρχή της αντιδικίας».

«Αν και οι πρόεδροι έχουν τη διακριτική ευχέρεια να μειώνουν (το προσωπικό) των ομοσπονδιακών δημόσιων υπηρεσιών, δεν μπορούν να αναδιαρθρώνουν θεμελιωδώς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μόνοι τους», επέμεινε η ίδια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στα τέλη Ιανουαρίου, έβαλε τους ομοσπονδιακούς δημόσιους λειτουργούς στο στόχαστρο.

Υπό την καθοδήγηση επιτροπής με επικεφαλής τότε τον Ίλον Μασκ, πρώην σύμβουλό του με τον οποίο πλέον έχουν έρθει σε ρήξη, ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους διατυμπάνιζε ασταμάτητα δραματικές περικοπές στην ομοσπονδιακή δημόσια διοίκηση και στις κρατικές δαπάνες.

Η κυριότερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία των εργαζομένων στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, η AFGE, σε συνεργασία με άλλες συλλογικότητες εργαζομένων και ΜΚΟ, προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ, επιχειρηματολογώντας πως ο αρχηγός του κράτους υπερέβη τις εξουσίες του διατάσσοντας τις μαζικές απολύσεις δίχως τη συγκατάθεση του Κογκρέσου.

Πηγή: skai.gr

