Ελεύθερος αφέθηκε σήμερα ο φωτορεπόρτερ του AFP Γιασίν Ακγκιούλ, που συνελήφθη τη Δευτέρα με την κατηγορία ότι συμμετείχε σε διαδήλωση κατά της προφυλάκισης του Εκρέμ Ιμάμογλου την οποία κάλυπτε ως δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δικηγόρος του.

Η σύλληψη του Ακγιούλ μαζί με άλλους δημοσιογραφους τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στα σπίτα τους, είχε προκαλέσει τις διεθνή καταδίκη.

#BREAKING A Turkish court on Thursday freed @AFP photographer Yasin Akgul who was detained for covering mass protests roiling the country, his lawyer says pic.twitter.com/iexNF7LFw7 — AFP News Agency (@AFP) March 27, 2025

Ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντήςτου Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (Agence France-Presse /AFP) ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του φωτορεπόρτερ. Σε επιστολή προς την τουρκική προεδρία, ο Φαμπρίς Φρις, ο οποίος είναι του ειδησεογραφικού πρακτορείου, δήλωσε ότι ο Ακγκιούλ δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες αλλά τις κατέγραφε στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών καθηκόντων του.

Εκτός από τον Ακγκιούλ, ελεύθεροι αφέθηκαν και άλλοι 7 δημοσιογράφοι που είχαν συλληφθεί για τους ίδιους λόγους.

Μεταξύ αυτών είναι ο φωτογράφος Μπουλέντ Κιλίτς, πρώην συνεργάτης του AFP, ο οποίος έχει τιμηθεί με διεθνή βραβεία, αλλά και ένας δημοσιογράφος από τη Σμύρνη.

Στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας εξακολουθούν να παραμένουν υπό κράτηση δύο δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την τουρκική ένωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων MLSA.

Η απελευθέρωση των δημοσιογράφων που κρατούνται στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει τις επόμενες ώρες, διευκρίνισαν οι δικηγόροι τους.

Ένας άλλος δημοσιογράφος ο οποίος συνελήφθη επίσης στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους χθες Τετάρτη, επεσήμανε το MLSA.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) εξέφρασε την "ανακούφισή της" μετά την ανακοίνωση της απελευθέρωσης των δημοσιογράφων, ενώ ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι και οι δύο που παραμένουν υπό κράτηση.

Οι τουρκικές αρχές, που έχουν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας, ανακοίνωσαν ότι έχουν συλλάβει 1.400 διαδηλωτές από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας, πρωτοφανών διαστάσεων από το 2013 και τις μεγάλες διαδηλώσεις του κινήματος Γκεζί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

