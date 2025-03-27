«Δεν φταίμε εμείς, φταίει ο δημοσιογράφος»

Τα δεδομένα για την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκο, Κάρολαϊν Λέβιτ είναι πολύ απλά και ο αμερικανικός λαός έχει μία επιλογή: είτε να εμπιστευθεί τον διευθυντή της έντυπης έκδοσης The Atlantic – ο οποίος όπως είπε μισεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ - είτε τον Πιτ Χέγκσεθ, τον υπουργό Άμυνας της χώρας, ο οποίος «υπηρέτησε το έθνος έντιμα» ως αξιωματικός πεζικού στην Εθνοφρουρά των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί τα τελευταία 24ωρα αξιώνουν την παραίτηση Χέγκσεθ, εκείνος όμως – παρά το νέο δημοσίευμα του περιοδικού – επιμένει πως τα όσα μοιράστηκε στην ομαδική, κλειστή συνομιλία στην εφαρμογή Signal, με τίτλο «Houthi PC small group», δεν αποτελούν πολεμικά σχέδια, καθώς δεν περιλαμβάνουν ούτε ονομασίες, ούτε στόχους, ούτε τις τοποθεσίες αυτών.

Το αφήγημα της αμερικανικής κυβέρνησης εστιάζει στο γεγονός πως κανένα από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας δεν μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες για επικείμενο χτύπημα κατά στόχων των Χούθι στην Υεμένη από τον αμερικανικό στρατό στις 15 Μαρτίου.

Ωστόσο, ο διευθυντής του TheAtlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, που έγινε άθελά του… αυτόπτης μάρτυραςτων μηνυμάτων - αφού ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μάικ Γουλτς, τον συμπεριέλαβε στη συνομιλία – πέρασε στην αντεπίθεση και δημοσίευσε το χρονοδιάγραμμα του επιχειρησιακού σχεδίου των πληγμάτων όπως ακριβώς το παρουσίασε ο ίδιος ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας μέσω μηνυμάτων.

Ο λόγος όπως εξήγησε στο νέο του άρθρο είναι πως «οι δηλώσεις των Χέγκσεθ, Γκάμπαρντ, Ράτκλιφ και Τραμπ σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς πολλών αξιωματούχων της κυβέρνησης ότι λέμε ψέματα για το περιεχόμενο των μηνυμάτων μάς οδήγησαν στο να πιστεύουμε ότι οι πολίτες πρέπει να δουν τα μηνύματα για να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα». Μάλιστα, συμπλήρωσε πως «εάν τα μηνύματα αυτά είχαν γνωστοποιηθεί σε κάποιον εχθρικό προς τα αμερικανικά συμφέροντα παράγοντα, οι Χούθι θα είχαν χρόνο να προετοιμαστούν γι' αυτό που υποτίθεται θα ήταν μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον τους».

Η πολιτική πίεση προς την αμερικανική κυβέρνηση γίνεται ολοένα και εντονότερη με τον επικεφαλής και τη διευθύντρια της CIA να περνούν και από την «ιερά εξέταση» της Επιτροπής Μυστικών Υπηρεσιών της Βουλής όπου και ρωτήθηκαν ακόμη και εάν ο Πιτ Χέγκσεθ ήταν νηφάλιος ή είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κατηγορώντας τον δημοσιογράφο πως είναι ακόμη και μέλος του Δημοκρατικού κόμματος, επέκρινε τη δημοσιογραφική του καριέρα, επέμεινε πως δεν συζητήθηκαν σχέδια πολέμου, ενώ ισχυρίστηκε πως «η πραγματική ιστορία είναι η συντριπτική επιτυχία της αποφασιστικής στρατιωτικής δράσης κατά των τρομοκρατών Χούθι». Εν ολίγοις, δεν φταίμε εμείς, αυτός φταίει.

Για τους αναλυτές όμως ο Λευκός Οίκος αποφεύγει να διεξάγει την πραγματική συζήτηση για το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας, καθώς επίσης και για το γεγονός γιατί χρησιμοποιήθηκε μία εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων τόσο κοινή όσο το Signal, γεννώντας ακόμη περισσότερα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στον Λευκό Οίκο. Όπως μάλιστα εξηγούν -και υπογράμμιζε σχετικά και το βρετανικό BBC – ακόμη και για μία κυβέρνηση που διαφημίζει συνεχώς πως «αποκαθιστά την κοινή λογική» με τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθεί, ένα τέτοιο παιχνίδι με τις λέξεις και τις εντυπώσεις δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Συμπληρώνουν δε πως όσο ο κλοιός των πιέσεων σφίγγει, μένει να αποδειχθεί, εάν θα εξακολουθήσει να είναι σε θέση να παραμείνει στο ίδιο μονοπάτι της επικοινωνίας της άρνησης, της αμφισβήτησης και της απαξίωσης ή, τελικά, θα χρειαστεί να θυσιάσει κάποιον από τους… πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοφανούς γκάφας στην Ιστορία της αμερικανικής προεδρίας.

