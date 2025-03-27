Ανοιχτοχέρης ο Ερντογάν: Δίνει άδεια από τη σημαία στους δημοσίους υπαλλήλους

Επιπλέον μέρες άδειας στους δημοσίους υπαλλήλους κάνει δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, καθώς το ερχόμενο τριήμερο Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, είναι αργία λόγω του μπαϊραμιού, ο Ερντογάν ανακοίνωσε χτες, πως κάνει δώρο ακόμη ένα τριήμερο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στους εργαζομένους, με αποδοχές.

Οι Τούρκοι χάρηκαν πολύ και δίνουν συγχαρητήρια στον Τούρκο πρόεδρο για την κίνησή του αυτή, να δώσει έξτρα ημέρες για διακοπές.

Έτσι συνολικά, οι εργαζόμενοι θα έχουν 9 μέρες άδεια, μαζί με τα Σαββατοκύριακα.

Αυτό έχει μεγάλη αξία και για τον τουρισμό, όπως αναφέρει ο Μανώλης Κωστίδης καθώς περισσότεροι Τούρκοι τουρίστες θα έρθουν στην Ελλάδα, με τους δημοφιλέστερους προορισμούς να είναι: Αλεξανδρούπολη, Σάμος, Χίος, Λέσβος αλλά και Θεσσαλονίκη.



Πηγή: skai.gr

