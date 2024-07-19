Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Τέστερ, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία Μοντάνα στην αμερικανική άνω Βουλή, παρότρυνε χθες Πέμπτη τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, 81 ετών, να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του την 5η Νοεμβρίου.

«Συνεργάστηκα με τον πρόεδρο Μπάιντεν όταν αυτό έκανε τη Μοντάνα πιο δυνατή, κι ουδέποτε φοβήθηκα να του το πω όταν κάνει λάθος», ανέφερε ο κ. Τέστερ. «Παρότι εκτιμώ την δέσμευσή του να υπηρετήσει (...) τη χώρα, πιστεύω ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν δεν πρέπει να διεκδικήσει την επανεκλογή του για νέα θητεία», συμπλήρωσε.

Ο Τζον Τέστερ είναι ο δεύτερος Δημοκρατικός στη Γερουσία που καλεί δημόσια τον αρχηγό του κράτους να εγκαταλείψει· το έχουν πράξει επίσης κάπου είκοσι μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ανήκουν στην παράταξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

