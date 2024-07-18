Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα γκάφα Μπάιντεν: Ξέχασε το όνομα του υπουργού Άμυνας - Τον αποκάλεσε ο «μαύρος άνδρας» (Βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα και τα προβλήματα της αφροαμερικανικής κοινότητας στην εκπομπή Black America Votes

Μπάιντεν

Σε νέο λεκτικό ολίσθημα προχώρησε ο Τζο Μπάιντεν όταν στη διάρκεια συνέντευξης στο BET News, ξέχασε το όνομα του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν, και τον αποκάλεσε «ο μαύρος άνδρας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα και τα προβλήματα της  αφροαμερικανικής κοινότητας  στην εκπομπή Black America Votes.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζο Μπάιντεν γκάφα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark