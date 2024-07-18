Σε νέο λεκτικό ολίσθημα προχώρησε ο Τζο Μπάιντεν όταν στη διάρκεια συνέντευξης στο BET News, ξέχασε το όνομα του υπουργού Άμυνας, Λόιντ Όστιν, και τον αποκάλεσε «ο μαύρος άνδρας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα και τα προβλήματα της αφροαμερικανικής κοινότητας στην εκπομπή Black America Votes.



Joe Biden just forgot his Secretary of Defense’s name and called him “the black man.”



That’s extremely offensive to reduce a human to their skin color.



Shame on Biden!pic.twitter.com/ZboTJpn2lB — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) July 18, 2024

Πηγή: skai.gr

