Ο Λίβανος αναμένει από τον Λευκό Οίκο να ορίσει ημερομηνία για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, σε τοπικούς επιχειρηματίες.

Όπως τόνισε, ο μόνος δρόμος για να επιτύχει το Ισραήλ ασφάλεια είναι μέσω διαπραγματεύσεων, ωστόσο θα πρέπει πρώτα να αποδεχθεί πλήρη κατάπαυση του πυρός.

«Αν το Ισραήλ πιστεύει ότι μέσω των παραβιάσεων και της καταστροφής των χωριών στα σύνορα μπορεί να εξασφαλίσει ασφάλεια», είπε ο Αούν, «τότε κάνει λάθος, γιατί το έχει δοκιμάσει και στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα».

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία ξεκίνησε στις 16 Απριλίου, παρατάθηκε για επιπλέον τρεις εβδομάδες, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Ουάσιγκτον με τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, παρά τη συνεχιζόμενη βία στα σύνορα.



Πηγή: skai.gr

