Ιράν: Προειδοποιεί με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση»

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ιστότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

