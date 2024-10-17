Οι Μυστικές Υπηρεσίες στις ΗΠΑ έχουν βαθιές παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, αλλιώς είναι θέμα χρόνου να συμβούν και άλλες δολοφονικές απόπειρες όπως αυτή κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με μια νέα έκθεση 52 σελίδων.

Ειδικότερα, μια ανεξάρτητη ομάδα, στην οποία είχε ανατεθεί να εξετάσει τους πυροβολισμούς της 13ης Ιουλίου, δημοσίευσε την Πέμπτη τα αποτελέσματα των ερευνών της, καταγγέλλοντας τις υπηρεσίες ως «γραφειοκρατικές», «αδρανείς» και «αναποτελεσματικές».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «επείγουσα αλλαγή της ηγεσίας» στην έκθεση, καθώς ένα «πλήθος συγκεκριμένων αποτυχιών επέτρεψε την επίθεση εναντίον του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου».

Η Μυστική Υπηρεσία έχει ήδη αναγνωρίσει αγκυλώσεις από την πλευρά της και ο διευθυντής της παραιτήθηκε εβδομάδες μετά το συμβάν στην Πενσιλβάνια.

«Βράζει» η αμερικανική υπερσυντηρητική δεξιά με τις γυναίκες πράκτορες

Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική υπερσυντηρητική δεξιά καταφερόταν εναντίον των γυναικών της Secret Service που ήταν επιφορτισμένες με την προστασία του πρώην προέδρου.

«Πολύ μικρόσωμες», «πολύ λεπτές». Μετά την απόπειρα δολοφονίες του Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική υπερσυντηρητική δεξιά καταφερόταν εναντίον των γυναικών της Secret Service που ήταν επιφορτισμένες με την προστασία του πρώην προέδρου.

Το ομοσπονδιακό επίλεκτο αστυνομικό σώμα που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξη των σημαντικότερων πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ είναι αντιμέτωπο όχι μόνο με επικρίσεις και ερωτήματα, επειδή τίθεται το ερώτημα πώς οπλοφόρος μπόρεσε να βρεθεί τόσο κοντά στον πρώην πρόεδρο, αλλά και με σεξιστικά σχόλια για την πολιτική στρατολόγησης που εφαρμόζει και διέπεται από το σύνολο αρχών που συμπυκνώνεται στο αρκτικόλεξο DEI («diversity, equality, inclusion»), κάτι που σημαίνει στην πράξη ότι δεν γίνεται κανένας αποκλεισμός για λόγους φυλής, φύλου, θρησκευτικού ή κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου.

Γυναίκες με σκούρα κοστούμια και μαύρα γυαλιά —η συνήθης αμφίεση των πρακτόρων της Secret Service— ήταν ανάμεσα σ’ αυτούς που έσπευσαν να προστατεύσουν με τα σώματά τους και να απομακρύνουν εσπευσμένα τον Ρεπουμπλικάνο, ο οποίος έγινε το Σάββατο στόχος πυρών, περίπου οκτώ λεπτά αφού άρχισε την ομιλία του σε ανοικτό χώρο στην Πενσιλβάνια.

