Χεζμπολάχ: Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει υπό πλήρη έλεγχο ούτε ένα χωριό

Βουλευτής της Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα πως ο ισραηλινός στρατός, που πραγματοποιεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου εφόδους στον νότιο Λίβανο, δεν έχει πάρει τον "πλήρη έλεγχο" ούτε ενός χωριού σε αυτή τη συνοριακή περιοχή.

"Μέχρι τώρα ο εχθρός δεν έχει μπορέσει να πάρει τον έλεγχο ούτε ενός χωριού, ούτε καν να βάλει πόδι σε κανένα χωριό" δήλωσε ο Χασάν Φαντλάλαχ, σε συνέντευξη Τύπου στο Κοινοβούλιο στη Βηρυτό.

Αν και εδώ και μερικές μέρες η φιλοϊρανική οργάνωση λέει πως διεξάγονται μάχες "εκ του συστάδην" στον νότιο Λίβανο, αυτές εκτυλίσσονται "σε μερικά μέτρα (στο έδαφος του Λιβάνου) που διέσχισαν τα εχθρικά στρατεύματα", πρόσθεσε.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν μια ισραηλινή σημαία καρφωμένη στο έδαφος σε ένα χωριό προφανώς εγκαταλειμμένο στον νότιο Λίβανο, ενώ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εμφανίστηκε πρόσφατα σε κάτι που παρουσιάστηκε ως σπίτια Λιβανέζων αμάχων που χρησιμοποιήθηκαν από τη Χεζμπολάχ.

Ο Φαντλάλαχ κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι ακολουθεί "πολιτική καμένης γης".

Το Ισραήλ "οργανώνει την καταστροφή σπιτιών γύρω από τις περιοχές στις οποίες επιτίθεται, ιδιαίτερα στον νότο κατά μήκος των συνόρων, γιατί προσπαθεί να επιβάλει έναν ερημότοπο, χωρίς κατοίκους, χωρίς κτήρια, χωρίς αγρούς και χωρίς δέντρα", είπε.

Χθες, Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός δημοσιοποίησε βίντεο που ελήφθη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) το οποίο δείχνει πολλές εκρήξεις σε μεθοριακό χωριό. Το AFP μπόρεσε να ταυτοποιήσει το χωριό αυτό ως το Μχεϊμπίμπ.

Ο στρατός δηλώνει πως θέτει στο στόχαστρο "υποδομές" της Χεζμπολάχ "που έχουν σκαφτεί κάτω από σπίτια".

Το Ισραήλ δηλώνει συχνά πως πρέπει να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των βόρειων συνόρων του με τον Λίβανο προκειμένου να εμποδίσει την παρουσία μαχητών της Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

