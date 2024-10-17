DW: Ο Ερντογάν ρίχνει γέφυρες στους Κούρδους

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης του ιρακινού Κουρδιστάν (KRG) Νετζερβάν Μπαρζανί βρέθηκε χθες στην Άγκυρα σε μια επίσκεψη που δεν είχε προγραμματιστεί. Συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον επικεφαλής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν και αργότερα, έγινε δεκτός από τον Ερντογάν στο προεδρικό συγκρότημα. Ήταν η πρώτη συνάντηση των δυο ηγετών από το 2014.



Ο πρόεδρος Ερντογάν φέρεται να τόνισε στο συνομιλητή του την ανάγκη συνεργασίας για τη μόνιμη εξάλειψη της απειλής της τρομοκρατίας του ΡΚΚ που θέτει όπως είπε σε κίνδυνο την ειρήνη, την ευημερία και την εσωτερική σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και πρόσθεσε ότι εκτιμά τις προσπάθειες των ιρακινών αρχών να κρατήσουν τη χώρα μακριά από συγκρούσεις.

Ο τουρκικός τύπος αναφέρει ότι οι συζητήσεις Ερντογάν- Μπαρζανί επικεντρώθηκαν στην παρουσία τουστο Βόρειο Ιράκ. Η τουρκική πλευρά ζήτησε περισσότερες κινήσεις κατά του ΡΚΚ στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ωστόσο πιστεύεται ότι η συνάντηση Ερντογάν-Μπαρζανί μπορεί να σχετίζεται και με τις πρόσφατες κινήσεις της Άγκυρας για μια «συμφιλίωση» με τους Κούρδους χρησιμοποιώντας τον έγκλειστο Οτζαλάν, από τον οποίον ζητά να ανακοινώσει τη διάλυση της οργάνωσης του ΡΚΚ, την οποία εκείνος δημιούργησε πριν από 40 χρόνια. Μια τέτοια μη στρατιωτική λύση του Κουρδικού θα βοηθούσε τον τούρκο πρόεδρο να εξασφαλίσει τις ψήφους του φιλοκουρδικού κόμματος DEM για την τροποποίηση του συντάγματος που επιθυμεί. Και όλες αυτές οι διεργασίες συμβαίνουν σε μια στιγμή που η δημοφιλία του τούρκου προέδρου εμφανίζει σημαντική μείωση. Το 55% των Τούρκων έχει πλέον αρνητική γνώμη για τον πρόεδρό τους, ωστόσο το γεγονός ότι το 43% έχει θετική γνώμη, του δίνει τη δυνατότητα για τολμηρά ανοίγματα.

