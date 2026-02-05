Ιράν: Σχέδιο πολυμέτωπου πολέμου με πυραύλους, proxies και κυβερνοεπιθέσεις κατά των ΗΠΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιράν δημοσίευσε ένα αναλυτικό πολεμικό σχέδιο εναντίον των ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει πυραυλικές επιθέσεις, περιφερειακή κλιμάκωση μέσω συμμάχων, κυβερνοεπιθέσεις και την αξιοποίηση κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων.

Το σχέδιο ξεκινά με αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ακολουθούμενα από μαζικές αντεπιθέσεις με πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Το έγγραφο αναφέρει την ύπαρξη ενισχυμένων υπόγειων υποδομών και εφεδρικών δικτύων διοίκησης, σχεδιασμένων να αντέξουν αρχικά πλήγματα και να διασφαλίσουν συνεχή αντίποινα.

Το Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα ένα αναλυτικό πολεμικό σχέδιο εναντίον των ΗΠΑ, το οποίο προβλέπει πυραυλικές επιθέσεις, κλιμάκωση μέσω περιφερειακών συμμάχων, κυβερνοεπιθέσεις και αξιοποίηση κρίσιμων θαλάσσιων περασμάτων, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Ομάν, εν μέσω φόβων για νέα περιφερειακή κλιμάκωση.

Το πολεμικό σενάριο που δημοσίευσε το Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ξεκινά με αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του Ιράν και ακολουθείται από ένα γρήγορο μπαράζ αντεπιθέσεων με πυραυλικούς βομβαρδισμούς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Στο έγγραφο γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ενισχυμένων υπόγειων υποδομών και εφεδρικών δικτύων διοίκησης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να αντέχουν ένα αρχικό πλήγμα και να επιτρέπουν συνεχή αντίποινα.

Το σχέδιο περιγράφει μια στρατηγική κορεσμού, κατά την οποία ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων και drones θα στοχεύουν στην εξάντληση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και THAAD, ενώ ταυτόχρονα ο λεγόμενος «άξονας της αντίστασης» της Τεχεράνης θα ανοίγει παράλληλα μέτωπα.

Σύμφωνα με το σενάριο, η Χεζμπολάχ, οι Χούθι της Υεμένης και οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν θα κλιμάκωσουν τις επιθέσεις τους, περιπλέκοντας κάθε προσπάθεια των ΗΠΑ να επικεντρώσουν τις επιχειρήσεις τους αποκλειστικά στο Ιράν.

Το σενάριο αυτό αντανακλά την πολεμική πρακτική των τελευταίων ετών μέσω συμμάχων (proxies) στον Λίβανο, το Ιράκ, τη Συρία, και την Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι θαλάσσιες επιθέσεις των Χούθις διέκοψαν τη ναυσιπλοΐα και προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Tasnim, οι κυβερνοεπιθέσεις που περιγράφει το ιρανικό σχέδιο θα στοχεύουν τις μεταφορές, την ενέργεια, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις στρατιωτικές επικοινωνίες, με στόχο να διαταράξουν την ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων και να ασκήσουν πιέσεις στις κυβερνήσεις που τις φιλοξενούν.

Στρατηγική αξιοποίηση των Στενών του Ορμούζ

Το σχέδιο βασίζεται επίσης στη γεωγραφία, προβλέποντας τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με στόχο να προκληθούν αναταράξεις στις αγορές και να διαρραγεί η διεθνής στήριξη σε μια παρατεταμένη αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή.

Η στρατηγική παρουσιάζεται ως ασύμμετρη αντοχή: όχι η άμεση ήττα των ΗΠΑ, αλλά η μετατροπή ενός παρατεταμένου πολέμου σε οικονομικά και πολιτικά δυσβάσταχτο εγχείρημα.

Ο σχεδιασμός αυτός προϋποθέτει ότι οι σύμμαχοι (proxies) του Ιράν θα μπορούν να συντονιστούν υπό συνθήκες έντονης πίεσης, ότι τα κράτη που τους φιλοξενούν θα ανεχθούν την κλιμάκωση στο έδαφός τους και ότι η Ουάσινγκτον τελικά θα προτάξει την αποκλιμάκωση αντί για έναν μακροχρόνιο, εξαντλητικό περιφερειακό πόλεμο.

Το σχέδιο ήρθε στο φως αυτή την εβδομάδα, ενώ είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Μουσκάτ του Ομάν, και αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ θα πρέπει να «ανησυχεί πολύ», εγείροντας φόβους για νέα κλιμάκωση.

Την Κυριακή, ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί, ανακοίνωσε ότι το Ιράν αναθεώρησε το στρατιωτικό του δόγμα προς πιο επιθετική κατεύθυνση, μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν.

«Οι Αμερικανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν ξεκινήσουν πόλεμο αυτή τη φορά, θα πρόκειται για περιφερειακό πόλεμο», δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.





Πηγή: skai.gr

