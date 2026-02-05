Ο Λευκός Οίκος υπενθυμίζει στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει «πολλές επιλογές» στη διάθεσή του «πέρα από τη διπλωματία»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν αύριο Παρασκευή στο Ομάν, προκειμένου να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».

