Στο Κίεβο τη Δευτέρα ο Σάντσεθ για να δείξει την στήριξη της Ισπανίας στον Ζελένσκι

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Χ ότι θα μεταβεί στο Κίεβο τη Δευτέρα, την επέτειο της ρωσικής εισβολής για να «επαναβεβαιώσει τη στήριξη της Ισπανίας στην ουκρανική δημοκρατία και στον πρόεδρο» Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται την ημέρα κατά την οποία ο Ζελένσκι αναμένεται να υποδεχθεί, εν μέσω ιδιαιτέρως τεταμένου κλίματος, τον Κιθ Κέλογκ, τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, αφού δέχθηκε τη σφοδρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, τέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία που σηματοδοτεί την τρίτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, η οποία έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Μετά την έκτακτη σύνοδο για την Ουκρανία που διοργανώθηκε στο Παρίσι με τους Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα, ο Σάντσεθ επανέλαβε τη δέσμευση της Ισπανίας στη στήριξη της Ουκρανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ενώ παράλληλα δεν εμφανίστηκε πρόθυμος να μιλήσει για την αποστολή στρατιωτών όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για την ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει ειρήνη αυτή τη στιγμή», δήλωσε επίσης τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρα Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία για να εγγυηθούν την τήρηση μιας πιθανής κατάπαυσης πυρός.

«Το να μιλάμε για ανεξαρτησία, και σίγουρα, για ειρήνη στην Ουκρανία, είναι σαν να μιλάμε επίσης για την ασφάλεια στην Ευρώπη», είχε δηλώσει ο Σάντσεθ τη Δευτέρα το βράδυ: «Η ειρήνη στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

«Η Ευρώπη πρέπει να ορίσει, μια για πάντα, την ασφάλεια και την άμυνα της δημόσια αγαθά», δήλωσε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου στην πρεσβεία της Ισπανίας στο Παρίσι.

«Εάν αυτά είναι ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά … τότε πρέπει να προσδιορίσουμε κοινούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και να αυξήσουμε τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας μας», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

