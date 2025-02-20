Λογαριασμός
Πολικό ψύχος στο Ντιτρόιτ: Έσπασε αγωγός, πλημμύρισε δρόμος και πάγωσε το νερό εγκλωβίζοντας οχήματα- Δείτε βίντεο

 Ο δήμαρχος της πόλης επιβεβαίωσε τη διάσωση τουλάχιστον 54 ενηλίκων, 22 παιδιών και 12 κατοικίδιων - Απίστευτες εικόνες 

Πάγος

Ο πρωτόγνωρος χιονιάς και οι χαμηλές θερμοκρασίες που πλήττουν το Ντιτρόιτ είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει αγωγός ύδρευσης και να πλημμυρίσει ένα τετράγωνο. 

Ενδεικτικό του πολικού ψύχους είναι ότι το νερό μετατράπηκε σε πάγο, εγκλωβίζοντας δεκάδες σταθμευμένα οχήματα.

Οι εικόνες είναι απίστευτες καθώς τα αυτοκίνητα βρίσκονται υπό τον «ασφυκτικό κλοιό» πάγου ύψους 137 εκατοστών 

Δείτε βίντεο:

Το νερό σταμάτησε να τρέχει αλλά πάγωσε με τις θερμοκρασίες που κυμαίνονταν υπό το μηδέν, παγιδεύοντας οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Detroit was flooded and it froze over night. Cars got stuck.
byu/guyoffthegrid ininterestingasfuck

Σύμφωνα με τις αρχές, η αποκατάσταση της ζημιάς μπορεί να διαρκέσει έως και έναν μήνα. Ο αγωγός ύδρευσης κατασκευάστηκε γύρω στο 1930, σύμφωνα με τις αρχές. 

Πηγή: skai.gr

