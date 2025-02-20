Ο πρωτόγνωρος χιονιάς και οι χαμηλές θερμοκρασίες που πλήττουν το Ντιτρόιτ είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει αγωγός ύδρευσης και να πλημμυρίσει ένα τετράγωνο.

Ενδεικτικό του πολικού ψύχους είναι ότι το νερό μετατράπηκε σε πάγο, εγκλωβίζοντας δεκάδες σταθμευμένα οχήματα.

Οι εικόνες είναι απίστευτες καθώς τα αυτοκίνητα βρίσκονται υπό τον «ασφυκτικό κλοιό» πάγου ύψους 137 εκατοστών

Δείτε βίντεο:

Το νερό σταμάτησε να τρέχει αλλά πάγωσε με τις θερμοκρασίες που κυμαίνονταν υπό το μηδέν, παγιδεύοντας οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις αρχές, η αποκατάσταση της ζημιάς μπορεί να διαρκέσει έως και έναν μήνα. Ο αγωγός ύδρευσης κατασκευάστηκε γύρω στο 1930, σύμφωνα με τις αρχές.

Street in Detroit submerged in ice after water main break pic.twitter.com/dmUKWOuLn0 — FearBuck (@FearedBuck) February 19, 2025

