Σε τουλάχιστον 24 ανέρχονται οι νεκροί από τις χιονοπτώσεις ρεκόρ που αντιμετωπίζει η Ιαπωνία εδώ και δύο εβδομάδες, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για ενδεχόμενο νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ο νομός του Αομόρι, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έχει καταμετρήσει τουλάχιστον 9 θανάτους που συνδέονται με τις χιονοπτώσεις φέτος τον χειμώνα. Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 6 άνθρωποι που καθάριζαν τις σκεπές τους. Παράλληλα στον νομό της Νιιγκάτα, στην κεντρική Ιαπωνία, οι αρχές κατέγραψαν τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων λόγω του χιονιού.

Τρεις εργαζόμενοι σε απομονωμένο ορεινό θέρετρο στην περιοχή της Φουκουσίμα βρέθηκαν επίσης νεκροί την Τρίτη αφού διέσχισαν χιονισμένο βουνό για να κάνουν εργασίες συντήρησης σε εγκαταστάσεις ιαματικής πηγής, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις χιονοπτώσεις --οι οποίες προκάλεσαν κυρίως προβλήματα στις μεταφορές και θανάτους-- βρίσκονται κατά μήκος της ακτής της Θάλασσας της Ιαπωνίας, απέναντι από τη Ρωσία και τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα.

«Είμαι εδώ για δέκα χρόνια και ποτέ δεν είχα δει κάτι τέτοιο», δήλωσε κάτοικος της απομονωμένης περιοχής Σουκάγιου, στον νομό Αομόρι, στο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο TBS.

«Αν δούμε τον όγκο του χιονιού που πέφτει καθημερινά, δεν πρόκειται για επεισόδιο που αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο το χιόνι έχει συσσωρευτεί», εξήγησε.

Το γραφείο στον Αομόρι της μετεωρολογικής υπηρεσίας JMA εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση για το ενδεχόμενο χιονοθύελλας που θα μπορούσε να βρίσκεται σε επίπεδα συναγερμού.

Στο μεταξύ στην πόλη Τσουνάν στον νομό Νιιγκάτα το χιόνι που έχει πέσει υπολογίζεται σε πάνω από 3,5 μέτρα.

Τις τελευταίες μέρες, εκατοντάδες οχήματα έμειναν εγκλωβισμένα για ώρες σε διάφορα σημεία κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων λόγω χιονιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

