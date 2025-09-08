Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέες κυρώσεις σε περίπου έξι ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες, στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου μέτρων που έχει λάβει για να πιέσει τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Το πακέτο, το οποίο θα είναι το 19ο της ΕΕ από την ολοκληρωτική εισβολή της Μόσχας το 2022, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει την ΕΕ σε στοχοποίηση των συστημάτων πληρωμών και πιστωτικών καρτών της Ρωσίας, των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, καθώς και σε περαιτέρω περιορισμούς στο εμπόριο πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το μπλοκ ελπίζει να συντονίσει ορισμένα από τα τελευταία του μέτρα με τις ΗΠΑ, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων της ΕΕ θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με Αμερικανούς ομολόγους της και να συζητήσει τις δυνατότητες κοινής δράσης.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην Ευρώπη να μας ακολουθήσουν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή.

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συζητούν νέες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς κατά της Ρωσίας, ελπίζοντας ότι μια ρωσική οικονομική «κατάρρευση» θα φέρει τον Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επιβάλει άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι έχει παρακάμψει αρκετές αυτοεπιβαλλόμενες προθεσμίες και τη συνεχιζόμενη απροθυμία του Πούτιν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει διπλασιάσει τους δασμούς στην Ινδία στο 50% λόγω της συνεχιζόμενης αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

Η Μόσχα βρίσκεται ήδη υπό την επήρεια αυστηρών κυρώσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη, αλλά έχει καταφέρει να αποφύγει μέρος των επιπτώσεών τους προμηθεύοντας προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και βρίσκοντας πελάτες για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της στην Ινδία και αλλού.

Εκτός από περαιτέρω δασμούς σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στον μυστικό στόλο πετρελαιοφόρων της Μόσχας και στις ενεργειακές εταιρείες Rosneft PJSC και Lukoil PJSC, ως μέρος ενός μενού πιθανών επιλογών, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg.

Το τελευταίο πακέτο περιορισμών της ΕΕ θα οδηγήσει την Ένωση σε πρόσθετες κυρώσεις κατά των σκιωδών πλοίων της Ρωσίας, κατά των εμπόρων πετρελαίου σε τρίτες χώρες και θα μπορούσε να εισαγάγει απαγόρευση στην επανασφάλιση των εισηγμένων δεξαμενόπλοιων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, καταργώντας τις τρέχουσες εξαιρέσεις που απολαμβάνουν τώρα ορισμένες, όπως η Rosneft. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο απαγορεύσεων εξαγωγής περισσότερων αγαθών και χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τη στρατιωτική βιομηχανία της Μόσχας και εμπορικών περιορισμών σε ξένες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, που προμηθεύουν αυτά τα είδη.

Ξεχωριστά, η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει για πρώτη φορά το «εργαλείο κατά της καταστρατήγησης» κατά του Καζακστάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Αυτό θα απαγόρευε στη χώρα να εισάγει ένα συγκεκριμένο σύνολο μηχανημάτων που, σύμφωνα με τα εμπορικά δεδομένα της Ένωσης, εξακολουθούν να εκτρέπονται στη Ρωσία σε μεγάλες ποσότητες, όπου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή όπλων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Άλλα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν περιορισμούς στις θεωρήσεις, σε λιμάνια που ασχολούνται με σκιώδη σκάφη που έχουν υποστεί κυρώσεις και κυρώσεις σε υπηρεσίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη που έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

