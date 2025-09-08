Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν πρόκειται να απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρώτη ομιλία της νέας θητείας της Επιτροπής σχετικά με την Κατάσταση της Ένωσης (SOTEU). Εν όψει αυτής της σημαντικής περίστασης, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα μια έκθεση, στην οποία γίνεται απολογισμός των εργασιών της, από την έναρξη της τρέχουσας θητείας της την 1η Δεκεμβρίου 2024.

Στο έγγραφο αυτό επισημαίνεται ότι η Επιτροπή έχει ήδη κάνει πράξη τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στις πολιτικές της κατευθύνσεις, χωρίς να παρεκκλίνει από την πορεία της, παρά το σημερινό, πολύ πιο ασταθές και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Η φετινή παρουσίαση των επιτευγμάτων περιλαμβάνει δύο σημαντικές αναφορές στην Ελλάδα:

-Το πρόγραμμα Antinero, για την προστασία των δασών και τη θωράκιση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με τη στήριξη του #NextGenerationEU

-Τον Άγιο Ευστράτιο και τη Χάλκη που γίνονται νησιά-πρότυπα, κλιματικά ουδέτερα και ενεργειακά αυτόνομα, χάρη στην Πολιτική Συνοχής και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, η Επιτροπή έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την απλοποίηση των κανόνων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ανάδειξη της Ευρώπης ως ηγέτιδας δύναμης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της πρωτοποριακής καινοτομίας και της καθαρής τεχνολογίας. Επενδύσαμε στην ευημερία των περιφερειών μας και στο μέλλον του γεωργικού τομέα. Η στήριξη της Επιτροπής στην Ουκρανία υπήρξε ακλόνητη. Για να ενισχύσουμε την ασφάλεια και την ετοιμότητα της Ευρώπης, δρομολογήσαμε καινοφανείς πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Προκειμένου να θωρακίσει την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να μειώσει τις υπερβολικές εξαρτήσεις, η Επιτροπή εργάστηκε για να επεκτείνει το δίκτυο των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο έως την Ινδία και από τη Νοτιοανατολική Ασία έως τη Νότια Αμερική.

Σε έναν όλο και πιο αβέβαιο κόσμο, η ΕΕ αναδεικνύεται ως ένας αξιόπιστος παγκόσμιος παράγοντας με τον οποίο οι διεθνείς εταίροι επιθυμούν να συνεργαστούν. Η Επιτροπή έθεσε στέρεα θεμέλια με έναν νέο, απλούστερο, πιο φιλόδοξο και πιο ευέλικτο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, ώστε να στηρίξει καλύτερα τις προτεραιότητες της Ευρώπης, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.

Η έκθεση συνοδεύεται από ένα διάγραμμα που παρουσιάζει με χρονολογική σειρά το έργο της Επιτροπής κατά τους τελευταίους δέκα μήνες. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα απευθύνει την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Η ομιλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το EBS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της SOTEU 2025.

