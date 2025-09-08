Τη δική του απάντηση έδωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα υποστηρίζοντας ότι καμία κύρωση δεν θα μπορέσει ποτέ να αναγκάσει τη Ρωσία να αλλάξει πορεία απέναντι στην Ουκρανία. Η απάντηση αυτή από την πλευρά της Μόσχας έρχεται λίγες ώρες αφότου τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέδειξαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.

Η Δύση έχει επιβάλει χιλιάδες διαφορετικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία το 2022 και την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σε μια προσπάθεια να βυθίσει την οικονομία της Ρωσίας, η οποία έχει υπονομεύσει τα 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν υποστηρίζει ότι η ρωσική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί ταχύτερα από τις χώρες της G7 και αψήφησε τις δυτικές προβλέψεις για κατάρρευση, έχει αντέξει και έχει δώσει εντολή σε επιχειρήσεις και αξιωματούχους να αψηφήσουν τις κυρώσεις με κάθε δυνατό τρόπο.

«Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αλλάξει τη συνεπή θέση για την οποία ο πρόεδρός μας έχει επανειλημμένα μιλήσει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου, Αλεξάντερ Γιουνάσεφ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία.

Η προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας συντονίζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ευρώπη και η Ουκρανία κάνουν ό,τι μπορούν για να προσελκύσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην τροχιά τους.

Είπε ότι η προτίμηση του Κρεμλίνου ήταν να επιλυθεί η σύγκρουση με διπλωματικά μέσα, αλλά αν αυτό ήταν αδύνατο, τότε αυτό που ο Πούτιν αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» θα συνεχιζόταν.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, παρά τους πολλαπλούς γύρους δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αλλά η οικονομία επιβραδύνεται απότομα φέτος υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Πηγή: skai.gr

