Ποιος φοβάται ποιον στις Βρυξέλλες;

Οι νέοι επίτροποι έχουν μπροστά τους μια ολόκληρη θητεία που τους περιμένει να κάνουν πράξη τις υποσχέσεις τους. Ωστόσο, ορισμένες σχέσεις μέσα στην ΕΕ είναι πραγματικά τρομακτικές καθώς η ευρωπαϊκή οικογένεια μπλέκεται ανάμεσα σε αδρανοποιημένα θεσμικά όργανα και μια περίπλοκη γραφειοκρατία.

Το Politico δημιούργησε έναν οδηγό με το ποιος φοβάται ποιον στην ΕΕ και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά τρομακτικό.

Όλοι φοβούνται τον Björn Seibert

Ο Björn Seibert διατηρεί μέχρι στιγμής πολύ χαμηλούς τόνους, ξεγελώντας πολλούς με τη στάση του. Ωστόσο, το Politico λέει πως δεν πρέπει να ξεγελιέται κανείς με αυτή τη συμπεριφορά.

Ως επικεφαλής του προσωπικού της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Björn Seibert είναι ο τύπος που δημιουργεί ή κόβει καριέρες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. «Όταν τηλεφωνεί ο Björn, ξέρεις ότι δεν είναι καλά τα νέα», είπε ανώτερος διπλωμάτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Πρόκειται για τον πιο έμπιστο σύμβουλο της φον ντερ Λάιεν όπου την ακολουθεί από το Βερολίνο μέχρι τις Βρυξέλλες από το 2019. Οι δυο τους φροντίζουν να κουβεντιάζουν πάντα ψιθυριστά στο Berlaymont, τα κεντρικά γραφεία της Επιτροπής.

«Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι αν ο φάκελος σας πάει στον 13ο όροφο», είπε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής, αναφερόμενος στον όροφο όπου εργάζεται το υπουργικό συμβούλιο της φον ντερ Λάιεν.

Η Φον ντερ Λάιεν φοβάται το Δικαστήριο της ΕΕ

Ένα θέμα για το οποίο τρέμει η πρόεδρος της Κομισιόν είναι η υποτιθέμενη έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τα συμβόλαια εμβολίων κατά του Covid-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφισβητεί μια απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που λήφθηκε τον περασμένο Ιούλιο και η οποία αποφάνθηκε εν μέρει κατά της απόφασής να διορθώσει μεγάλα τμήματα των συμβάσεων που υπογράφηκαν από την της εκτελεστική εξουσία και τις φαρμακευτικές εταιρείες πριν τα καταστήσουν διαθέσιμα στο κοινό.

Παράλληλα, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα εξετάσει τον επόμενο μήνα λεπτομέρειες για μια ακόμη υπόθεση - το "Pfizergate" για την πρόσβαση σε υποτιθέμενα μηνύματα μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του διευθύνοντος συμβούλου της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, εν όψει της συμφωνίας που είχε η ΕΕ με την εταιρεία για τα εμβόλια κατά του Covid-19.

Όλοι φοβούνται τον Ντόναλντ Τραμπ

Καθώς απομένουν λίγες μόνο μέρες μέχρι τις εκλογές στις ΗΠΑ, οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για μια πιθανή δεύτερη προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και τι θα μπορούσε να σημαίνει η νίκη του τολμηρού Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μπλοκ προετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ο Τραμπ σταματήσει την αμερικανική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Οι ευρωβουλευτές φοβούνται τον Olivér Várhelyi

Ο άνθρωπος του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στις Βρυξέλλες έχει χτίσει τη φήμη του για τα jump scares (τεχνική εκφοβισμού), είτε πρόκειται για τη διεύρυνση του μπλοκ είτε για μονομερή περικοπή της χρηματοδότησης για τους Παλαιστινίους.

Αλλά η ταινία τρόμου θα μπορούσε να έχει και συνέχεια. Ο Olivér Várhelyi ετοιμάζεται για την μεγάλη ακρόαση προκειμένου να γίνει Επίτροπος Υγείας της ΕΕ. Ωστόσο, τα σχόλιά του όταν αποκάλεσε τους ευρωβουλευτές «ηλίθιους» πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Υπήρξε επίσης μια γενική κατακραυγή μεταξύ των Ευρωπαίων νομοθετών και των οργανώσεων όσον αφορά το θέμα της υγείας αφού έσπευσαν να τονίσουν έντρομοι την απειρία του στην πολιτική για την υγειονομική περίθαλψη.

Το πιο τρομακτικό μέρος όμως της εξίσωσης θα μπορούσε να συμβεί αν ο Várhelyi δεν τα καταφέρει κατά την κοινοβουλευτική ακρόαση. Σε μια τέτοια περίπτωση, πληθαίνουν οι φήμες ότι ο Όρμπαν θα μπορούσε να προτείνει αντικατάσταση με ακόμη στενότερους ιδεολογικούς δεσμούς με τον ίδιο ή ακόμη και να καθυστερήσει τη διαδικασία για μήνες.

Ο Όρμπαν φοβάται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είναι ο εφιάλτης που κρατά τους ηγέτες της ΕΕ σε εγρήγορση, κυρίως επειδή στέκεται εμπόδιο στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων ενώ πετά στη Μόσχα για να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αρκετά συχνά.

Αλλά ο Όρμπαν έχει τους δικούς του δαίμονες στις Βρυξέλλες.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε τις πόρτες του στον κύριο εχθρό του Όρμπαν, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ.

Οι σοσιαλιστές φοβούνται τον Ραφαέλε Φίτο

Οι σοσιαλιστές της Ευρώπης δεν πιστεύουν ότι ο νέος επίτροπος της Ιταλίας είναι ο Ραφαέλε Φίτο.

Αυτό που τους φοβίζει είναι ότι η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, που εξελέγη το 2022, κατάφερε να βάλει έναν από τους ισχυρότερους συμμάχους της στο επίκεντρο του σχεδίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μια πόλη που παραδοσιακά διοικείται σταθερά από τους Σοσιαλιστές μαζί με τους κεντροδεξιούς του ΕΛΚ.

Ο Φίτο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για την πολιτική συνοχής εάν εγκριθεί στις ακροάσεις των επιτρόπων την επόμενη εβδομάδα, θα είναι κορυφαίος παίκτης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικός αντιπρόεδρος, πράγμα που σημαίνει ότι άλλοι επίτροποι θα πρέπει να του αναφέρονται σε ό,τι κάνουν.

Οι διπλωμάτες φοβούνται τον Γάλλο πρέσβη

Ο Philippe Léglise-Costa, ο Γάλλος πρεσβευτής στην ΕΕ, είναι τόσο διαβόητος στις Βρυξελλών που είναι γνωστός ως «PLC».

Είναι ένα από τα βασικά μέλη της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων. Ο Léglise-Costa δεν εκπροσωπεί απλώς τα γαλλικά συμφέροντα, είναι επίσης ένας από τους πιο έμπειρους και ικανούς πολιτικούς χειριστές όλων των πρεσβευτών.

Οι νεοεισερχόμενοι στις Βρυξέλλες γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να έχουν τον PLC και τον Γερμανό ομόλογό του, Michael Clauss, στο πλευρό τους για να ολοκληρώσουν τις συμφωνίες. Το να μιλάς γαλλικά βοηθάει, αλλά το κύριο πράγμα είναι να μην τρομάζεις όταν ο PLC προσπαθεί να σε στριμώξει με την τεχνική του ευφυΐα.

Οι μετανάστες φοβούνται τον Μάγκνους Μπρούνερ

Μην προσπαθήσετε καν να έρθετε στην Ευρώπη, διαφορετικά θα καταλήξετε σε ένα «κόμβο επιστροφής» — αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει τώρα επιθετικά η ΕΕ σε άτομα που προσπαθούν να εισέλθουν στο μπλοκ χωρίς την απαραίτητη γραφειοκρατία.

Ο Μάγκνους Μπρούνερ, που θα είναι ο νέος επίτροπος για τη μετανάστευση, θα έχει ως κύριο μέλημα να κάνει την απειλή αυτή πράξη. Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης έναν αναθεωρημένο νόμο για την απέλαση των ανθρώπων πίσω στις χώρες καταγωγής τους.

Ο Αυστριακός επίτροπος είναι λάτρης του τένις που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του στο γήπεδο για να παρακάμψει τις αιτήσεις ασύλου.

Κανείς δε φοβάται τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, Emily O'Reilly πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει από το 2013 — αλλά για το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να τρομάξει κάποιος είναι το «O» στο όνομά της.

Αυτό συμβαίνει επειδή η Διαμεσολαβήτρια έχει μόνο την εξουσία να «χτυπά» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα λόγια και να την κατηγορεί για «κακοδιοίκηση» αντί να την τιμωρεί πραγματικά.

