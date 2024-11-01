Λίβανος: Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει πως εξαπολύθηκαν τουλάχιστον δέκα βομβαρδισμοί νωρίς σήμερα το πρωί σε νότια προάστια της Βηρυτού, έπειτα από διαταγές του ισραηλινού στρατού σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει για πάνω από έναν μήνα το σφυροκόπημα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά στον Λίβανο.

Υλικό που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία του Γαλλικού Πρακτορείου καταγράφει ισχυρές εκρήξεις και στήλες καπνού στη ζώνη.

«Οι επιδρομές προκάλεσαν μαζικές καταστροφές στις περιοχές που έγιναν στόχος», όπου «δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν», σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο, που κάνει επίσης λόγο για πυρκαγιές.

Οι νέοι βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας διεξήχθησαν μερικές ώρες αφού ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με αμερικανούς απεσταλμένους, που πήγαν στο Ισραήλ με σκοπό να επιδιώξουν την επίτευξη προόδου στο εγχείρημα να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο.

Ο πόλεμος που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας εξαπλώθηκε στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει από την 23η Σεπτεμβρίου μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολά.

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εξουδετερώσει τη Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή στο βόρειο τμήμα του των περίπου 60.000 κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ακατάπαυστων εκτοξεύσεων ρουκετών από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζα, πριν από έναν χρόνο και πλέον.

Τουλάχιστον 1.829 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

