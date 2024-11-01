Αντι-αμερικανικό μουσείο η πρώην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Οι προεδρικές εκλογές της Αμερικής την επόμενη εβδομάδα έρχονται αμέσως μετά την 45η επέτειο του Ιράν από την κρίση ομήρων στην πρεσβεία των ΗΠΑ το 1979 και οι εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον είναι εξίσου υψηλές όπως τότε, λόγω του ρόλου του Ιράν στον «Άξονα της Αντίστασης», στη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή.

Με τον όρο «κρίση των ομήρων» γίνεται αναφορά στη διπλωματική κρίση που ξέσπασε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όταν 52 Αμερικανοί κρατήθηκαν όμηροι στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη από μια ομάδα ισλαμιστών φοιτητών.

Η κρίση διήρκεσε από τις 4 Νοεμβρίου 1979 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 1981. Αφού απέτυχαν διπλωματικές προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης, επιβλήθηκαν οικονομικές πιέσεις στο Ιράν, όπως εμπάργκο σε ιρανικά προϊόντα και δέσμευση ιρανικών καταθέσεων σε αμερικανικές τράπεζες.

Ακολούθησαν απειλές στρατιωτικής επέμβασης και μια αποτυχημένη μυστική επιχείρηση διάσωσης των ομήρων, γνωστή με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Νύχι του Αετού» (αγγλ. Operation Eagle Claw), η οποία κατέληξε στο θάνατο οκτώ Αμερικανών στρατιωτών και ενός Ιρανού πολίτη.

Η κρίση έληξε με τη διακήρυξη του Αλγερίου που υπογράφτηκε στις 19 Ιανουαρίου 1981 και η οποία, μεταξύ άλλων, προέβλεπε πως οι ΗΠΑ δεν θα αναμιγνύονταν στρατιωτικά ή πολιτικά στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν.

Οι Ιρανοί μετέτρεψαν πρόσφατα το κτίριο της πρώην πρεσβείας σε αντι-αμερικανικό μουσείο, με συνθήματα μίσους και νεκροκεφαλές να «στολίζουν» τους τοίχους.

