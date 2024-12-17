Ο ιστότοπος της οργάνωσης κατά της βίας Everytown for Gun Safety δείχνει ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 202 περιστατικά πυροβολισμών σε σχολικούς χώρους, με αποτέλεσμα 56 θανάτους και 147 τραυματισμούς, το 2024. Αυτά τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τον τελευταίο πυροβολισμό στο Μάντισον.

Ο πιο φονικός πυροβολισμός σε σχολείο το 2024 συνέβη τον Σεπτέμβριο στο Λύκειο Apalachee στην Τζόρτζια.

Πέρυσι, 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 158 πυροβολισμούς σε σχολεία, σύμφωνα με τον ιστότοπο Everytown for Gun Safety. Εξήντα επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 181 πυροβολισμούς σχολείων το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ο πυροβολισμός ήταν η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των παιδιών το 2020 και το 2021, σύμφωνα με την KFF, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ερευνά θέματα υγειονομικής περίθαλψης.

Πηγή: skai.gr

