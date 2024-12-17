ΟΗΕ: Ο πόλεμος στη Συρία δεν έχει ακόμη τελειώσει

Ο «πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει» στη Συρία παρά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, προειδοποίησε σήμερα ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη χώρα αυτή που έχει καταστραφεί από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, με τον αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών να αναφέρεται στις συγκρούσεις που μαίνονται στο βόρειο τμήμα της χώρας μεταξύ φιλοκουρδικών δυνάμεων και φιλοτουρκικών οργανώσεων.

«Υπήρξαν μεγάλες συγκρούσεις τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πριν από μια διαπραγμάτευση για κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γκέιρ Πέντερσεν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Μια εκεχειρία διάρκειας πέντε ημερών έχει πλέον λήξει και ανησυχώ έντονα από αναφορές για στρατιωτική κλιμάκωση», είπε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, προσθέτοντας ότι «μια τέτοια κλιμάκωση μπορεί να είναι καταστροφική».

Ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, όπου δεσπόζουν οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας, ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας με τις φιλοτουρκικές δυνάμεις στην Μανμπίτζ, που κατοικείται κυρίως από αραβικό πληθυσμό και όπου οι μάχες των τελευταίων ημερών προκάλεσαν τον θάνατο 218 ανθρώπων.

Ο Πέντερσεν αναφέρθηκε παράλληλα σε μια συνάντηση που είχε με τους νέους ηγέτες της Συρίας, οι οποίοι ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου σε μια αστραπιαία επίθεση.

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ τόνισε επίσης ότι επισκέφθηκε τις «φυλακές» και τους «θαλάμους βασανιστηρίων και εκτελέσεων» της φυλακής Σεντάγια, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βόρεια της Δαμασκού.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ ζήτησε την άρση των κυρώσεων για να επιτραπεί η ανοικοδόμηση της χώρας που έχει καταστραφεί από πάνω από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Απτά βήματα προς μια πολιτική μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία θα είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι η χώρα θα λάβει την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται, τόνισε.

«Υπάρχει ξεκάθαρη διεθνής επιθυμία να αναληφθεί δέσμευση. Οι ανάγκες είναι τεράστιες και μπορούν να καλυφθούν μόνο με ευρεία υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής άρσης των κυρώσεων», είπε.

Σήμερα, αντιπροσωπείες πολυάριθμων χωρών συναντήθηκαν στη Δαμασκό με τις νέες συριακές αρχές, στις οποίες κυριαρχούν ριζοσπάστες ισλαμιστές, οι οποίοι προσπαθούν να τους καθησυχάσουν για την ικανότητά τους να κυβερνήσουν με ειρήνη τη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

