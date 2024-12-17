Τουσκ: Η Πολωνία θα κάνει τα πάντα να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ

Η Πολωνία θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να καταστήσει δυνατή την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λβιβ.

Ο Τουσκ πρόσθεσε ότι οι δυτικές χώρες πρέπει να κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα βγει από τον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς απώλειες, με σεβασμό στην επικράτεια και τα σύνορα της και με ασφάλεια για το μέλλον της.

